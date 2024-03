Bellissimo momento al Grande Fratello per Garibaldi. Una volta terminata la puntata in diretta del 18 marzo, è stato colto di sorpresa da un gesto che lo ha coinvolto in prima persona. Quando ha saputo che ciò che era stato organizzato era dedicato a lui, si è ovviamente emozionato e ha voluto ringraziare coloro che hanno permesso tutto questo.

Siamo agli sgoccioli del Grande Fratello, anche se Garibaldi non sa ancora se sarà o meno un finalista. Si deciderà tutto nella penultima puntata, quando ci saranno anche altre eliminazioni. Comunque Giuseppe aveva vissuto già dei momenti commoventi durante la diretta, infatti suo fratello Antonio gli ha fatto una sorpresa e ha avuto anche un chiarimento con Beatrice.

Grande Fratello, sorpresa per Garibaldi: cosa gli hanno dedicato

Nella casa del Grande Fratello Garibaldi è stato chiamato a gran voce dagli altri concorrenti. Lui si è fiondato subito in giardino, dove ad attenderlo c’era un regalo meraviglioso. Il 19 marzo è un giorno speciale per lui, quindi chi gli vuole tanto bene non poteva dimenticarsi di lui. E Giuseppe è parso molto entusiasta e ha voluto ringraziare pubblicamente, facendo anche un cuore con le sue mani.

La famiglia di Garibaldi ha deciso di festeggiare il suo onomastico con dei fuochi d’artificio, che hanno illuminato la casa del Grande Fratello. Lo spettacolo pirotecnico è stato apprezzato da tutti, tra cui Varrese e Rosy Chin che lo hanno abbracciato. Inizialmente era parso un po’ incredulo, ma poi ha ammesso che sicuramente a fargli questa sorpresa erano stati i suoi parenti.

E c’è chi tra il pubblico ha ironizzato sui fuochi d’artificio, infatti un’utente di X ha voluto dedicare questo spettacolo pirotecnico ad Anita e Paolo, essendo stati eliminati al televoto.