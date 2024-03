Paolo Masella ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello, il concorrente è stato eliminato durante un televoto flash nel corso della puntata del 18 marzo, che ha poi portato all’elezione di Massimiliano Varrese come terzo finalista. Prima di lui è stata Anita la concorrente a dover abbandonare la casa dopo il risultato del televoto contro Greta, Simona e Sergio. In tarda serata un altro addio grazie al televoto flash.

Ad avere la peggio è stato Paolo Masella, finito al televoto insieme a Giuseppe Garibaldi, salvato dal pubblico a casa anche per via della sua nuova vicinanza con Beatrice Luzzi. Il macellaio ha condiviso quasi tutto il suo percorso con Letizia Petris, che è diventata a tutti gli effetti la sua fidanzata, con cui vorrebbe costruire un futuro anche lontano dalle telecamere del Grande Fratello.

Grande Fratello, Paolo esce e Letizia non piange: la reazione del pubblico

“Questa esperienza è stata un viaggio bellissimo, quo ho anche incontrato l’amore della mia vita, una cosa che mi ha riempito il cuore”, ha spiegato Paolo appena uscito dalla casa del Grande Fratello Poi, a proposito dell’eliminazione a un passo dalla finale del 25 marzo, ha aggiunto: “L’eliminazione non mi pesa per nulla, perché arrivato a questo punto ho preso tutto quello che potevo prendere e ho dato tutto quello che potevo dare a questa esperienza. Quindi va bene così. Sono contento sia andata in questa maniera”.

“Scusate ma Letizia che ha passato il suo #grandefratello a piangere per la qualunque e per chiunque, vede il suo “fidanzato” lasciare la casa ed essere eliminato e non versa neanche mezza lacrima? Impassibile”, si legge a corredo del video in cui si vede l’eliminazione di Paolo e la reazione di Letizia, effettivamente impassibile. Come si può leggere dai commenti al post, il pubblico è rimasto senza parole.

Scusate ma Letizia che ha passato il suo #grandefratello a piangere per la qualunque e per chiunque, vede il suo “fidanzato” lasciare la casa ed essere eliminato e non versa neanche mezza lacrima?



Impassibile. pic.twitter.com/RQ42cXq1BB — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) March 19, 2024

“Ma Letizia che a ogni uscita piangeva compulsivamente e nevroticamente come mai per Paolo, l’amore della vita, non ha manifestato nessuna espressione di sofferenza, o anche solo una finta lacrima? L’inizio dell’allontanamento fa ben intuire il seguito: un rivale in meno al voto”, si legge. “L’ho notato anche io. Forse si aspettava che i perletti lo salvassero. Quella è un espressione di sbigottimento. Hanno fatto i conti senza l’oste”, “Pe Vittorio si è stracciata le vesti”, si legge ancora.