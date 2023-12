Giaele De Donà, cosa succede con il marito Bradford Beck? Come molti ricorderanno l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ebbe diversi scontri con il marito durante la sua permanenza nella Casa. In particolare Bradford la rimproverò per il suo atteggiamento e i gesti affettuosi nei confronti ad esempio di Antonino Spinalbese. Alla fine non successe nulla di particolare, ma era chiara una certa tensione nell’aria.

Per quanto ne sappiamo Giaele De Donà e il marito sono tornati insieme dopo il Grande Fratello Vip. Ma nelle ultime ore alcuni utenti hanno notato alcuni dettagli e sono iniziate le domande. È risaputo che Giaele e Bradford hanno un legame ‘aperto’, ma forse qualcosa si è rotto proprio negli ultimi tempi. E l’ex gieffina in qualche modo conferma la crisi.

Giaele De Donà risponde alle domande dei follower: “Che fine ha fatto Bradford?”

Nelle ultime ore Giaele De Donà ha aperto un box di domande coi suoi follower. Qualcuno le ha chiesto che fine avesse fatto il marito Bradford Beck visto che i due non si erano fatti vedere insieme a Natale. Effettivamente alla domanda su quando avrebbe rivisto suo marito l’ex gieffina ha risposto: “Non lo so, ha preferito passare il Natale a Los Angeles con la sua famiglia”.

Non solo. Un follower ha notato che Sofia Giaele non aveva più la fede al dito. Lei stessa ha confermato: “Gran osservatore”. Insomma l’ex gieffina non porta più l’anello e la scelta non sarebbe casuale. A tutto ciò bisogna aggiungere che i due non stanno insieme dallo scorso 13 ottobre quando Giaele ha compiuto il suo 25esimo compleanno e il marito è tornato per lei dagli Stati Uniti.

giaele e antonino rimasti soli durante le vacanze e hanno deciso di farcelo sapere lo stesso giorno

Giaele e Brad non potete farmi questo io ho il cuore spezzato!! Fate pace #gioiellers

Dunque gli indizi comiciano ad essere un po’ troppi per passare inosservati. Che sia crisi tra Sofia Giaele De Donà e il marito Bradford Beck? È vero che i due non stanno insieme spesso, ma dalla fine del GF Vip i loro incontri si sono diradati ancora di più. Dallo scorso aprile si sono visti soltanto in rare occasioni e adesso in tanti pensano che la loro storia sia giunta al capolinea. Sarà davvero così?

