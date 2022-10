Giaele De Donà è al GF Vip 7 ma come ormai tutti sanno fuori ha un marito che l’aspetta. Matrimonio aperto, ha detto sin dal primo giorno la modella e influencer che, altra cosa nota, si è un po’ invaghita di Antonino Spinalbese nella Casa.

“Certo che lui mi piace! Se non avessi avuto un marito non gli avrei dato tregua – ha confidato qualche tempo fa a Charlie Gnocchi – Purtroppo se scatta il bacio poi fuori Bradford chiede il divorzio. Perché noi abbiamo l’amore libero, ma con dei limiti. Non ci deve essere coinvolgimento. Io Anto me lo farei, ma non posso far saltare il matrimonio per questa cosa qui dentro”.

Giaele De Donà, marito ‘sparito’: il motivo

Da quando è al GF Vip 7, Giaele De Donà non ha mai ricevuto una sorpresa da parte del marito e già il mese scorso si è parlato di matrimonio a rischio. Un amico di famiglia ha infatti rivelato che Bradford Beck “è arrabbiato perché lei ha reso note cose segrete del loro rapporto. Perché sì, hanno un legame aperto, ma che non può essere accessibile in profondità. Lui ha degli incarichi importanti e istituzionali e voleva rimanere nell’ombra”.

Ora un nuovo scoop ma a Casa Pipol: Samara Tramontana ha svelato che il marito della gieffina si sarebbe innervosito nel vederla così vicina ad Antonino: “Ho uno scoop. Come sappiamo il marito di Giaele De Donà ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l’aereo, una cosa grossa. Però non è successo niente. Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto con Antonino. Lei è l’ombra di Spinalbese e sta sempre con lui. Siamo sicuri che il marito ci sarà ancora per lei quando uscirà?”.

“Il matrimonio è una cosa seria, lei si è sposata due volte – l’intervento di Gabriele Parpiglia, che ha criticato gli atteggiamenti di Giaele De Donà al reality – Però nella casa del GF Vip lei ha detto che le piace Antonino. Questo è un messaggio molto negativo, senza fare troppi giri di parole. Relazione aperta? Ma dai, il matrimonio in chiesa ha un valore ed è un rito dove giuri amore eterno. Non giuri amore aperto eterno. Piuttosto non ti sposi e fai meglio allora”.