Giaele De Donà è stata una delle grandi protagoniste del GF Vip 7. Il suo carattere ‘libertino’ e il suo matrimonio definito aperto con l’imprenditore Brad hanno subito destato curiosità tra il pubblico di Canale 5 e i suoi coinquilini. Col passare dei giorni, poi, l’influencer si è fatta apprezzare sempre di più, fuori la Casa ma anche dentro tanto che è rimasta molto amica (e anche diventata socia) di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Si è spesso parlato di questo trio, le OMG come si fanno chiamare e non solo per i progetti cui stanno lavorando.

Qualche giorno fa è per esempio esplosa la notizia di una rissa all’interno di un noto locale in Sardegna per cui Giaele De Donà e le sue amiche sarebbero state allontanate, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate in fondo. Sempre da poco, ancora, ha fatto sapere con gioia e orgoglio di essere riuscita a riprendere i chili persi al GF Vip 7. La sua magrezza preoccupava molto i fan, ma ora ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il risultato del suo lavoro.

Giaele De Donà “in crisi col marito”: la foto

Nella foto in questione si vedono la bilancia e il peso dell’ex concorrente del GF Vip 7: “In poco tempo ho quasi recuperato tutti i kg persi al GF… Soddisfazioni”, ha scritto Giaele De Donà mostrando con orgoglio il suo peso attuale. Ma a proposito di Instagram, c’è un altro motivo per cui il suo nome ora è balzato in cima alle cronache rosa.

Qualcuno ha iniziato a insinuare che tra lei e il marito Brad ci sia una crisi in corso dopo la Storia condivisa dalla stessa modella e influencer. Si è notato anche nei giorni scorsi come i due non si stiano mostrando più insieme sui social già da qualche tempo. Così è scattata la domanda diretta.

“Quando passo un po’ di tempo con mio marito? Me lo sto chiedendo anche io”, ha risposto Giaele De Donà nel box dedicato alle domande di Instagram. Una frase che ha subito fatto drizzare le orecchie ai suoi follower, ora convinti che ci sia qualcosa che non va tra i due. Ma né lei né lui hanno ancora confermato o smentito queste voci.