Lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, caos in Sardegna. L’annuncio dell’influencer e imprenditore veneto ha scatenato tante discussioni sulla ormai ex coppia del Grande Fratello Vip. Daniele è stato chiarissimo: stavolta la rottura con la modella venezuelana è definitiva. Eppure sembrava che i due andassero d’amore e d’accordo, almeno a giudicare dalle foto insieme che li ritraevano felici in vacanza. Ma in Sardegna è successo qualcosa che ha mandato in frantumi la loro relazione.

Un’utente ha fatto una segnalazione a Deianira Marzano: “Indagare… ci sono testimoni di ieri sera che dicono che la discussione tra gli Oriele si avvenuta perché Dani e Soleil si sono parlati molto da vicino”. Dunque la ‘colpa’ sarebbe di questa chiacchierata con Soleil? Oriana ha avuto spesso reazioni di gelosia ma questa volta Daniele Dal Moro non l’ha mandata giù tanto da arrivare a scrivere: “Tra me è Oriana è finita senza margine di ritorno“. Adesso spuntano fuori altri dettagli: con loro c’erano anche Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà.

Le teorie sui motivi della rottura e i nuovi dettagli

Secondo un’altra teoria a provocare la fine della relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sarebbero state Nicole Murgia e Micol Incorvaia: “Vergognati tu e Micol avete fatto litigare Oriana e Daniele” scrive un’utente. A queste accuse le due hanno risposto: “Ma voi avete bisogno di aiuto serissimo per inventarvi follie di questo genere. Sono allibita” ha scritto Micol. Ora emergono, comunque, nuovi dettagli su quello che è successo in Sardegna in un noto locale dove si trovavano gli ex gieffini.

Per Deianira Marzano Daniele e Oriana hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil: “Sono state cacciate dal locale. Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le mani addosso, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra”. Deianira ha quindi aggiunto: “Ovviamente Soleil non c’entra nulla, se non di aver educatamente salutato Daniele e forse scambiato davanti a tutti due chiacchiere”.

La stessa versione è confermata da The Pipol Gossip: “Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti presenti nel locale, pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà.

C’è inoltre un aggiornamento sull’intera vicenda: A far litigare Daniele e Oriana sarebbe stata in realtà Chadia Rodriguez. Una vip anonima avrebbe riportato che lo scontro sarebbe avvenuto tra Oriana e Chadia, con Soleil che è intervenuta per calmare le acque. Poi Oriana e Daniele avrebbero litigato e la venezuelana avrebbe addirittura alzato le mani.

