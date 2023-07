Barbara D’Urso, le polemiche dopo l’addio a Mediaset non si spegneranno tanto presto: ne sono testimonianza le centinaia di commenti piovuti sulla pagina ufficiale della conduttrice tra chi la difende e chi, invece, non risparmia freddure. Parole forse fin troppo dure come, per esempio, nel caso di questa utente che scrive: “Lascia però una cospicua eredità sotto-culturale: è stata la Regina delle trasmissioni trash italiane, la migliore interprete, in tutti i tempi, dei filtri televisivi (quelli che fanno apparire giovane chiunque, perfino la mummia di Nefertiti) e degli studi con colori pastello”.

“La più grande divulgatrice del nulla mai esistita. Quella che ha abbassato a livelli mai visti prima, il livello culturale della televisione italiana ed è riuscita a sciogliere gli annosi dubbi di molte casalinghe italiane e non solo, importanti dubbi tipo: “l’ultimo tatuaggio di Corona gli sta bene?”. Tra chi la difende c’è l’esperta di gossip Deianira Marzano.





Barbara D’urso dopo l’addio a Mediaset prende lezioni di danza

Che scrive: “Barbara ci mancherai, un grazie infinito per avermi dato l’opportunità di aver partecipato alle tue trasmissioni e averti conosciuta”. Nelle ore scorse ha parlato anche Vladimir Luxuria che ha spiegato costa sta facendo ora la conduttrice. “Ho visto che sta prendendo lezioni di danza. Mi ha presentato il suo insegnante di danza durante i festeggiamenti per il suo ultimo compleanno”.

E ancora: “Lei è una che si dà molto da fare, fa tanta attività fisica. Mi sembrava molto presa anche da danze più caraibiche”. E c’è chi azzarda che il suo destino prossimo sia Ballando con le stelle. A tal proposito Vladimir risponde: “Non saprei, non mi ha detto nulla a proposito di progetti futuri”. Eppure, a questo punto, gli ammiccamenti con Milly Carlucci acquistano più forza e due indizi, come spesso succede, fanno una prova. Intanto qualcosa sembra muoversi in maniera sempre più frenetica.

E lei? Barbara, pochi giorni fa, scriveva: “Si parte!! Per un altro dei miei infiniti piani A”. Dove, non è dato ancora sapere. Una cosa però sembra certa, la conduttrice non resterà a piedi per molto. Il suo nome, del resto, è sinonimo anche di ascolti: su questi tutti non possono che essere d’accordo.