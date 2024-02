La puntata del Grande Fratello di ieri è stata segnata dall’addio temporaneo di Marco Maddaloni, il judoka ha lasciato il gioco per ‘motivi personali’ e non è chiaro quando tornerà. Tra i tanti spunti a far discutere, ieri, è stato anche Alfonso Signorini che non è stato tenero con gli inquilini. “Io ho un’educazione molto basica e in base alla mia educazione basica voglio dire a tutti i ragazzi che lasciare la casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile e un segno di maleducazione veramente mai vista”.

Il conduttore ha continuato: “A casa mia, lasciare la cicca della sigaretta nel bicchiere o il piatto sporco nel lavello…queste robe qua, prima di andare a letto si devono pulire, sono le basi della buona educazione”. Non contento, ha criticato le urla notturne.





Grande Fratello, Sergio in crisi: Beatrice lo consola

“E poi se una persona dorme, se vedete che accanto al vostro letto c’è uno che dorme, voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente alle cinque e mezzo del mattino, perché questo povero Cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace”, davanti a queste parole gli inquilini sono rimasti ammutoliti, non c’è stato nessuno che ha provato a rispondere.

Oggi, intanto, dentro la Casa il clima non è dei migliori. Garibaldi non sta attraversando un buon momento, così come Sergio che oggi è sparito dai radar. Durante una chiacchierata in giardino Greta ha detto: “Oggi non sta bene”, senza specificare altro. La prima ad alzarsi è stata Beatrice (alla quale è sempre più vicina) che è corsa immediatamente in suo soccorso. Un gesto che non è passato inosservato.

Bea: Sergio è un'amicizia fraterna e istintiva

Greta: Pulcino oggi non sta bene

Bea: Sergio? Ora vado a parlarci#sergetti #grandefratello pic.twitter.com/gkglelsMG4 — Abdullah Shoukat (@AbdullahShokt) February 29, 2024

“Più interessata a Sergio Beatrice di Greta e ho detto tutto”, scrive un fan su X. Beatrice. Si legge sui social: “Sergio D’Ottavi ha recentemente espresso il suo sostegno nei confronti di Beatrice Luzzi, la quale si è trovata spesso al centro di situazioni conflittuali all’interno della casa più spiata d’Italia”.