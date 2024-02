“Dobbiamo dare una notizia sulla principessa”. Kate Middleton, lo staff parla per la prima volta

La salute di Kate Middleton continua ad essere un rebus. Non è chiaro quando tornerà a farsi vedere né che cosa abbia avuto di preciso. In questo senso le speculazioni sono fioccate. I tabloid di tutto il mondo, e anche i giornali di casa nostra, avevano svariato da diverticolite del colon, alle ulcere, da calcoli alla colecistie e altre patologie poco simpatiche dalla conta dei quali non erano stati escluisi tumori e malattie ginecologiche.

Dalla Casa Reale, per ora, nessuno commento ufficiale. Kate sta passando la convalescenza in casa, affiancata dal marito William e dai tre figli. Sulle questione è sceso il silenzio. O meglio, era. Nelle ore scorse, per la prima volta dopo mesi, lo staff della principessa del Galles ha rotto il silenzio.





Kate Middleton, nessuna novità sulla salute: il recupero procede

Con una nota diramata a Page Six, i rappresentati di Kate Middleton hanno dichiarato: “Kensington Palace ha chiarito a gennaio le tempistiche del recupero della Principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi”. Parole che sembra allontanare gli scenari peggio. Kate sarebbe infatti ancora nel pieno del recupero anche se non è chiaro tra quando sarà di nuovo pronta per eventi pubblici.

Così mentre preoccupano le condizioni di re Carlo III. Buckingham Palace ha escluso la presenza di metastasi, e questo dovrebbe tranquillizzare tutti, ma le cose starebbero diversamente. A rivelarlo sarebbero alcuni tabloid inglesi, a cominciare da Metro che spiega come: le condizioni di salute di re Carlo III siano in realtà “più pericolose di quanto siamo stati indotti a credere”.

Condizioni che avrebbe spinto la Corona ad accelerare il passaggio di consegne. Passaggio di consegne che non riguarderà il principe ribelle Harry. Ma solo William. Tom Quinn, autore ed esperto di cose reali, avrebbe dichiarato al Mirror che “Carlo è ben consapevole del fatto che William, in quanto futuro re, è al centro dei piani per la successione che stanno già partendo, già ora”.