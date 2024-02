Situazione sempre più delicata per Mara Venier. Una nuova ondata di polemiche l’ha coinvolta nelle ultime ore, dopo la pubblicazione di una foto corredata da un messaggio nella giornata di giovedì 29 febbraio. Inizialmente ha cercato di spiegare quale fosse il suo punto di vista, ma alla fine è stata costretta a prendere una drastica decisione, simile a quanto fatto poco tempo fa.

Per Mara Venier questo periodo è davvero da incubo, infatti dalla fine di Sanremo 2024 in poi ha fatto i conti con molte difficoltà dopo quanto successo a Domenica In. E la nuova drastica decisione ha lasciato nuovamente interdetti i suoi telespettatori. Sta subendo numerosissime critiche e a quanto pare non sarebbe semplice per lei contenerle tranquillamente.

Mara Venier, polemiche e nuova drastica decisione della conduttrice

Ancora una volta è stata la scia delle polemiche nate dopo il Festival di Sanremo a travolgere Mara Venier. Prima della drastica decisione, la presentatrice Rai aveva postato un’immagine di lei con questa didascalia: “Love & Peace. Pace per tutti i popoli!!!“. Un utente l’ha subito attaccata: “Nessuno ha capito che il dispaccio Rai poteva leggerlo. Condividiamo tutti che non doveva dire e doveva scusarsi con chi non la pensa così”.

Dopo che il cantante Ghali a Domenica In aveva posto l’attenzione sui tanti civili palestinesi morti a Gaza, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva fatto leggere un comunicato della tv pubblica a favore di Israele. E Mara Venier ha chiesto scusa nelle scorse ore: “Infatti ho sbagliato, ma non avevo mai letto cosa c’era scritto e mi hanno detto che era un comunicato pacifico. Da questo il mio condividiamo, è stato sbagliato leggerlo! Buona giornata”.

Mara Venier sul comunicato letto a #DomenicaIn: "ho sbagliato… […] È stato sbagliato leggerlo"

Nonostante le sue scuse, gli attacchi a Mara Venier sono proseguiti e lei alla fine ha deciso di chiudere la sezione commenti di Instagram per stoppare tutti quei messaggi avversi nei suoi riguardi.