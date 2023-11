È uscito dal Grande Fratello all’improvviso. Eppure Ciro Petrone non aveva detto tutta la verità. Lo ha fatto sabato 25 novembre, ospite di Verissimo e del salotto di Silvia Toffanin. In un’intervista fiume, prima di confessare, ha parlato del suo rapporto con Federica: “Quando ho conosciuto Federica, lei aveva 15 anni e io 24. Dopo pochi mesi, siamo andati a una festa di un amico in comune e quando l’ho vista ho detto “Lei sarà la donna della mia vita”.

“Stiamo insieme da 12 anni, abbiamo avuto un momento di forte crisi prima di Temptation perché scoprì delle chat con altre ragazze ma lei mi ha perdonato e io ho capito di avere sbagliato. Adesso stiamo pensando al nostro futuro insieme perché vogliamo qualcosa di stabile, abbiamo un bell’equilibrio”.





Grande Fratello, Ciro Petrone: “Non riuscivo più a stare nella Casa”

Poi ha parlato della sua famiglia: “Io amo mia mamma, darei la vita per lei. È una donna esemplare perché farebbe di tutto per i suoi figli. A Napoli si dice: “Sei hai la mamma, sei ricco e non lo sai”. Con papà, invece, il rapporto è un po’ cambiato negli anni: ha commesso degli errori che hanno fatto soffrire mia mamma e questi errori hanno influito su me e i miei fratelli”.

E ancora: “Io vorrei essere il papà che lui è stato con me quando ero piccolo. Prima di commettere certi errori era esemplare come padre, sempre presente, sempre per la famiglia”. Quindi ha raccontato i motivi dell’addio al GF. “L’esperienza non è stata facile, io sono un uomo di casa, mi piace stare con la mia famiglia e poi sono abituato a vedere spesso i miei amici”.

“Per me chiudermi in una casa con 20 sconosciuti non è stato facile, anche se sono stato io a sceglierlo. È stata una bellissima esperienza ma poi ho cominciato a sentirmi un po’ sotto pressione e ad avere dei cali di energia perché mi spaventava il fatto che non riuscissi a ricordare dei momenti e dei volti per me importanti che erano fuori dalla casa. Alla mia famiglia è dispiaciuto molto che io mi sia ritirato ma, poi, hanno capito: non stavo bene. Federica è arrabbiata perché lei ci teneva un sacco, soprattutto per il nostro futuro. Lei voleva che io continuassi, però, qui ho superato il record perché a Temptation sono durato tre giorni”.