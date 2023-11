Per diverse settimane non si è fatto altro che parlare di Pino Insegno e Nunzia De Girolamo, tra mille polemiche che hanno coinvolto soprattutto il conduttore. E ora la Rai avrebbe ormai preso la decisione ufficiale. I telespettatori sono stati informati di una novità che sta per attenderli, quindi è stata ormai fatta una scelta definitiva che comunque farà discutere. Nessuno si aspettava una presa di posizione veramente drastica.

Ma Pino Insegno e Nunzia De Girolamo saranno già stati sicuramente contattati dai vertici Rai e messi al corrente di una nuova situazione, con la quale devono necessariamente fare i conti. Per ora non sono arrivate dichiarazioni dai diretti interessati, ma non è da escludere che i due possano rompere il silenzio nei prossimi giorni. Vediamo che decisione hanno partorito da viale Mazzini e soprattutto il motivo che li ha spinti a intervenire in tal senso.

Pino Insegno e Nunzia De Girolamo, arrivata la decisione Rai definitiva

Ormai non si torna più indietro, infatti la decisione presa su Pino Insegno e Nunzia De Girolamo sembra essere quella finale. La Rai ha valutato attentamente tutti gli aspetti e alla fine, come anticipato in esclusiva da LaPresse, ha deciso di comunicare ai due conduttori che i loro programmi Il Mercante in Fiera e Avanti Popolo non avrebbero assolutamente soddisfatto gli obiettivi della tv pubblica, che non ha potuto fare altro che intervenire drasticamente.

Secondo LaPresse, Pino Insegno e Nunzia De Girolamo non condurranno più Il Mercante in Fiera e Avanti Popolo da gennaio 2024. Dunque, con l’arrivo delle festività natalizie i programmi saranno chiusi a dicembre a causa degli ascolti tutt’altro che buoni. Sul social X è stata infatti riportata la notizia su loro due: “A Natale la Rai chiuderà Il Mercante in Fiera di Pino Insegno e Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo; le due trasmissioni non sono state riconfermate“.

A Natale la Rai chiuderà #IlMercanteInFiera di Pino Insegno e #AvantiPopolo di Nunzia De Girolamo; le due trasmissioni non sono state riconfermate.



Nella serata #Rischiatutto70 condotta da Carlo Conti sarà ospite anche Giletti per presentare il suo nuovo programma



Da #LaPresse pic.twitter.com/yA4DFjY3n1 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 25, 2023

Inoltre, è stato anche riferito che nel programma speciale Rischiatutto 70 di Carlo Conti, per celebrare l’anniversario della nascita della televisione, ci sarà un ospite d’eccezione, ovvero il conduttore Massimo Giletti, il quale presenterà la sua nuova trasmissione.