Pino Insegno, il nome più chiacchierato della Rai a quanto pare. Sono settimane che il comico, attore, doppiatore e conduttore da settimane, è al centro dell’attenzione mediatica. Tanto che era intervenuto anche il suo agente, Diego Righini: “Mi sento di dire ormai che gli attacchi non sono solo di giornalisti o di stampo politico per opposizione alla Meloni – aveva detto – Sono voci che mettono anche in giro altri conduttori che hanno paura che Pino possa ottenere programmi sempre più importanti perché è più bravo di loro”.

“L’unico con cui stiamo lavorando bene è Carlo Conti che ha stima di Insegno e stiamo scrivendo cose insieme”. Parole che però non cambiano la delusione per ascolti sotto le attese per non dire disastrosi del suo programma Il Mercante in Fiera. Ascolti che viaggiano sotto il 2% di share, per dare i numeri. Pino Insegno era stato designato come successore di Flavio Insinna e quello doveva essere il programma del suo rilancio ma non è andata così.

“Quanto guadagna in Rai Pino Insegno”: l’indiscrezione sullo stipendio

Addirittura, gli scarsi risultati ottenuti hanno spinto la casa di produzione Banijay, quella che realizza anche L’Eredità, ad arruolare Marco Liorni al posto di Pino Insegno. E il comico? Dalle ultime indiscrezioni il suo nome veleggia verso Reazione a Catena, quando il quiz show riaprirà i battenti quest’estate.

Non solo. Pare anche che gli sia stata promessa una serata sull’ammiraglia Rai nel 2024 e uno show su Rai Radio Uno. Tutto questo perché Pino Insegno avrebbe firmato un contratto di due anni con la tv di stato e che gli garantirebbe uno super stipendio, assicura il quotidiano Domani. Che parla anche di cifre: in totale dovrebbe guadagnare oltre un milione di euro.

“Oltre un milione di euro in due anni. Sarebbe questa la cifra negoziata da Pino Insegno con la Rai, secondo diverse fonti che conoscono i dettagli della trattativa. Si tratta di una cifra ‘al di sotto del compenso di Amadeus’, come dice l’agente di Insegno, Diego Righini, che comunque non smentisce i numeri”, si legge sul quotidiano.