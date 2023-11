Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, spunta video notturno al Grande Fratello. L’impossibile prende forma all’interno della Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo settimane a dire l’una peste e corna dell’altro è scoppiata la pace tra i due attori. E forse anche qualcosa di più. Da giorni ormai Bea e Massi hanno deposto l’ascia da guerra a favore di una tregua che forse si sta trasformando in qualcos’altro.

Altro che quieto vivere. Dopo tanti scontri Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno deciso di fare pace e recentemente hanno avuto modo di conoscersi meglio. Tutte le frizioni del passato sembrano un lontano ricordo mentre il loro rapporto inizia a vivere momenti di grande… ‘vicinanza’. Mentre l’attore ammette di essere attratto dalla collega dalla chioma rossa, tra i coinquilini, come Giselda, c’è chi è convinto che si tratti semplicemente di una strategia per arrivare sani e salvi alla finale.

Beatrice e Massimiliano: cosa fanno nella notte, ecco il video

L’avvicinamento tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ha fatto perfino ingelosire Giuseppe Garibaldi che ne ha fatte di cotte e di crude nei confronti dell’attrice. In ogni caso recentemente i concorrenti hanno fatto un gioco e a vincerlo è stato proprio Varrese. L’attore ha avuto così la possibilità di chiedere a Beatrice tutto ciò che desidera. E così si sono viste diverse scente divertenti dentro la Casa coi due ex nemici protagonisti.

Massimiliano ha chiesto a Beatrice di rimboccargli le coperte e cantargli una ninna la notte. Ed è proprio quello che l’attrice ha fatto. La Luzzi si è avvicinata al letto dove Massimiliano dorme con Ciro e, canticchiando una ninna nanna, ha rimboccato loro le coperte. Poi si è seduta sul letto e ha accarezzato la gamba a Massi. Quest’ultimo si è divertito tantissimo: “Che momento magico! La regina di cuori che mi cantan la ninna nanna…”.

Bea che canta la ninna nanna al guru



Bea che canta la ninna nanna al guru

QUESTO È IL MULTIVERSO AIUTO ⚰️#grandefratello

Ma non è finita qui. Massimiliano Varrese, infatti, ha voluto farsi preparare anche una camomilla da Beatrice e l’ha riempita di complimenti. Il suo piano? Semplice: quello di far ingelosire Giuseppe Garibaldi. E a giudicare dalla reazione del barista dopo aver visto Bea massaggiare Massimiliano l’obiettivo è davvero a portata di mano. Come dite? Gli sta bene?

