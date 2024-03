Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e così anche fuori dalla casa del Grande Fratello Alessio Falsone non ha perso tempo nel lanciare frecciate nei confronti di Vittorio Menozzi e Federico Massaro. Come rampa di lancio ha usato X, l’ex twitter sul quale ha postato un video che è stato immediatamente condiviso e commentato. Con Federico in particolare i rapporti non sono mai stati idilliaci. L’ultimo scontro poco prima di lasciare la casa quando Alessio aveva spezzato lo spazzolino da denti.

“Fefè sto co***one di Fefé! Guarda, guarda! Scarico pure stamattina, 0% pure stamattina! Abbi rispetto pure per gli altri” urlava Alessio Falsone che poi a Paolo Masella aveva detto: “Abbi rispetto anche degli altri! Mi devo lavare i denti pure io! È un mese che non ho lo spazzolino carico, glielo ho detto ieri sera l’ultima volta”.





Grande Fratello, da Alessio frecciata a Federico e Vittorio

Dopo la finale l’ascia di guerra era sembrava sepolta. Fino a ieri quando un’utente ha chiesto: “come si fa a essere così belli”. Lui ha risposto che bisogna solo credere in sé stessi, specificando che dentro la casa c’erano dei ragazzi, secondo lui, più belli come Vittorio e Federico del quale ha detto: “Bellissimo, per me Fefè è fatto al computer”.

Tuttavia, non è mancata anche una presunta frecciatina velata ai due ex inquilini del Grande Fratello. Alessio Falsone, infatti, ha detto di spiccare sotto il punto di vista della personalità rispetto agli altri due: “Come atteggiamento e personalità io vado forte, forte, forte. Capisci?”. Un’uscita che non è piaciuta al pubblico.

“Ma chi si crede di essere questo? Ma quale personalità! Dentro al Grande Fratello ti sei fatto notare solo per la tua maleducazione. Saresti dovuto essere espulso dieci volte ma si vede hai qualche santo in paradiso. Stai zitto che fai più bella figura”: