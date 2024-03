Anita Olivieri svela quanti soldi ha guadagnato al Grande Fratello. Lo ha fatto rispondendo alla domanda di un fan sui social che le chiedeva se fossero vere le cifre che giravano sui giornali e le riviste patinate. Il percorso di Anita è stato tra i più travagliati. Secondo alcuni è stata la peggiore concorrente degli ultimi anni, per altri una delle vincitrici morali del programma. Anita, da parte sua, alla sua visione di quello che è stato il suo percorso all’interno della casa.

Lo ha spiegato non appena ha varcato la porta rossa: “ Esco e sento il vento, l’aria fresca, il profumo della libertà che tanto ho desiderato dopo mesi. Sono sempre io, con gli stessi occhi e la stessa gioia di vivere, quella ragazza semplice che non voglio mai cambiare. Questa è la mia più grande vittoria. Grazie al Grande Fratello per avermi dato l’opportunità di cambiare la mia vita, per avermi fatto credere nei miei sogni più di quanto avessi mai fatto da sola”.





Grande Fratello, Anita Olivieri racconta la verità sul cachet

“Grazie per avermi supportata e sopportata in tutti questi mesi, siete stati la mia casa e la mia famiglia. Vi devo tutto. Ringrazio anche tutte le persone che, senza obbligo e senza chiedere nulla in cambio, mi dedicano ogni giorno messaggi d’amore, che mi hanno seguita e sono state al mio fianco. Siete il mio riflesso e sono grata per tutto questo. Con intelligenza emotiva ed eterno rispetto, vi dico grazie”, Anita, quindi si promuove a pieni voti.

Questa esperienza l’ha certamente arricchita nello spirito, meno del previsto nel portafogli. A chi le ha chiesto se fosse vera la cifra di 5mila euro a settimana risponde ha risposto pubblicando una foto estratta dal calendario del Gf in cui lei e altri gieffini sono in una spiaggia con tanto di cocktail e fenicotteri. La 26enne ha scritto: “Ecco dove sarei ora se fosse vero quello che tutti dicono”. La cifra dovrebbe essere intorno ai 3mila euro a settimana, moltiplicato per 6 mesi fa un bel gruzzoletto.

Le polemiche non sono mancante nonostante una pioggia di denaro non ci sia stata. “Soldi buttati, dateli a chi ha fame”, si legge in uno dei tanti commenti sui social. Intanto Anita conferma l’apertura verso Beatrice: “Se dovessi mai incontrare di nuovo Beatrice le direi che siamo state due figure forti del programma e che nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco e questo ci ha portato a essere più esposte. Di conseguenza, siamo state le più amate e odiate contemporaneamente, come è normale che sia”.