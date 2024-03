Per lei l’esperienza al Grande Fratello è stata grandiosa, ma Rebecca Staffelli è ora rimasta vittima di un brutto episodio che le ha rovinato l’umore. Aveva già fatto una storia Instagram, nella quale aveva spiegato che aveva vissuto una giornata da incubo. Poi ha deciso di parlarne assieme ad alcuni concorrenti dell’edizione appena terminata e il pubblico ha scoperto tutto.

Dopo il Grande Fratello Rebecca Staffelli ha raccontato di essere stata purtroppo protagonista di un episodio negativo, che mai avrebbe voluto vivere. Tutti i dettagli sono stati spiegati dall’esperta social in una diretta social, dove era in compagnia di Federico Massaro, Angelica Baraldi, Rick e il partner Alessandro. Vediamo cosa ha dichiarato ai suoi fan.

Grande Fratello, Rebecca Staffelli coinvolta in un brutto episodio

L’esperta social del Grande Fratello ha detto che mercoledì 27 marzo stava vivendo una serata molto bella, assieme proprio a Rick, Angelica, al suo fidanzato e pure a Stefano Miele. Poi all’improvviso Rebecca Staffelli si è accorta che mancava qualcosa di importante e si è resa conto, dopo un’iniziale sorpresa, che era appena stata vittima di un vero e proprio furto.

Hanno rubato la nuova auto di Rebecca, una Kia elettrica. Lei e il fidanzato hanno dovuto presentare la denuncia in caserma. Secondo la ragazza, come spiegato dal sito Gossip e Tv, la vettura sarebbe stata caricata visto che non sono stati spaccati i vetri, non essendo stati rinvenuti nel parcheggio. Una brutta avventura, dato che finora non c’è ancora nessuna traccia della macchina. Lei sui social aveva scritto: “Sono state 24 ore folli”.

Rebecca e Alessandro sperano di ricevere buone notizie dalle autorità competenti, ma intanto hanno deciso di recarsi a Taranto per le festività pasquali, ovvero la città di origine dell’uomo.