Si mette male per Mirko al Grande Fratello, infatti nella giornata dell’8 dicembre è uscita fuori una notizia tutt’altro che rassicurante sul ragazzo. Lui è alle prese già con la difficile convivenza con le sue ex fidanzate Greta e Perla, ma ora deve fare i conti anche con qualcos’altro di molto preoccupante. I telespettatori sono stati informati e nella puntata in diretta di sabato 9 potrebbe verificarsi una situazione impensabile fino a poco tempo fa.

A proposito di Mirko, nella casa del Grande Fratello c’è pure stata una confessione di Greta a Fiordaliso. Secondo Fiordaliso, tra Greta e Mirko potrebbe esserci una sorta di nuovo avvicinamento, visti i sentimenti che prova lei: “Sei ancora innamorata“. E la Rossetti ha risposto: “Provo un sentimento legato al pensiero che avevo di quella persona. Quando ti dico che non ci tornerei mai, sono seria“. Ma vediamo cosa potrebbe succedere al gieffino.

Mirko, in arrivo al Grande Fratello una bruttissima notizia per lui

E ora Mirko, sebbene non sia a conoscenza di questa news che lo riguarda direttamente e che proviene dall’esterno del Grande Fratello, dovrà dare il meglio di sé per provare a ribaltare una situazione che sta diventando allarmante. I suoi fan non sono tranquilli e stanno davvero temendo il peggio, visto che ci sarebbe moltissima gente insoddisfatta del suo percorso e alla fine lui potrebbe pagare un conto salato.

Nella puntata del 9 dicembre ci sarà un concorrente che dovrà necessariamente abbandonare il programma. E, stando agli ultimi sondaggi, Mirko sarebbe seriamente nei guai. Nelle percentuali del Grande Fratello forumfree Sara è al primo posto col 44,20% dei voti, poi c’è Perla al 23,96%, Anita al 19,24% e infine lui con appena il 12,60% delle preferenze. Quindi, se questi numeri fossero confermati, Mirko sarebbe eliminato dal reality.

E in un altro sondaggio, confezionato dal forum Reality House, Mirko non va meglio collezionando appena il 18% dei voti. Anche se in questa circostanza è a pari punti con Anita, che anche non dovrebbe dormire sonni tranquilli. Serene le posizioni di Sara e Perla rispettivamente col 34 e il 30% delle preferenze.