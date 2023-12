“Zia, devo dirti una cosa su Mirko”. Grande Fratello, Greta confessa tutto a Fiordaliso: “Sono seria…”

Tempo di rivelazioni importanti al Grande Fratello, infatti Fiordaliso ha deciso di dire la sua su Greta e ha svelato qualcosa di significativo. I telespettatori hanno ascoltato attentamente le sue parole, proferite proprio davanti alla ragazza. L’ex tentatrice di Temptation Island ha confermato quell’opinione della compagna di avventura, ma ha anche voluto fare delle precisazioni per evitare che possano esserci dei fraintendimenti.

Prima di dirvi cosa ha detto al Grande Fratello rivolgendosi a Greta, quest’ultima è balzata agli onori della cronaca sui social per i suoi ritocchini. Le immagini pubblicate sul web mostrano chiaramente i ritocchi effettuati e i conseguenti cambiamenti. Greta Rossetti non ne ha fatto mistero neanche nella casa, quando Letizia le ha chiesto se il seno fosse suo. A quel punto la gieffina ha risposto ‘no’ e ha anche spiegato di avere le ”tette rotte” a causa di un ‘incidente’ avuto mentre faceva uno shooting.

Grande Fratello, Fiordaliso svela una cosa su Greta e lei è d’accordo

Durante la serata trascorsa sempre nella casa del Grande Fratello, Fiordaliso e Greta hanno deciso di avere una conversazione molto interessante che inevitabilmente si è concentrata sull’aspetto sentimentale della giovane gieffina. Lei si trova a condividere l’esperienza con l’ex fidanzato Mirko e l’ex partner di lui, Perla. Una situazione certamente non semplice, anche perché secondo l’artista lei avrebbe ancora delle difficoltà per un motivo ben preciso.

Secondo Fiordaliso, tra Greta e Mirko potrebbe esserci una sorta di nuovo avvicinamento, visti i sentimenti che prova lei: “Sei ancora innamorata“. E la Rossetti ha risposto: “Provo un sentimento legato al pensiero che avevo di quella persona. Quando ti dico che non ci tornerei mai, sono seria“. La cantante non è sembrata proprio convinta, ma ha preferito non insistere su questo argomento, anche se si è compreso definitivamente il suo pensiero.

Fiordaliso ha chiosato con un semplice “va bene così“. Ma di questo tema si ritornerà sicuramente a parlare anche nella prossima puntata in diretta del GF, anche perché Greta dovrà giungere ad una conclusione per capire se potrà voltare pagina oppure se dovrà riprovarci con Mirko.