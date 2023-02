Al GF Vip 7 si è parlato nuovamente di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Vi ricorderete sicuramente che circa una settimana fa l’influencer aveva dato una brutta notizia al pubblico del reality show, riferendo di un momento di crisi vissuto col compagno. I fan della coppia erano subito rimasti increduli davanti a questo annuncio e tutti hanno iniziato subito a sperare in una riappacificazione. Il conduttore Alfonso Signorini ha portato lei al centro dello studio e le ha chiesto immediatamente degli aggiornamenti.

C’era grande attesa al GF Vip 7 per conoscere altri dettagli sul rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e finalmente sono arrivati. Intanto, sta succedendo il caos nel programma con Luca Onestini ed Edoardo Tavassi che hanno puntato il dito contro gli autori, accusati di non dire la verità su presunti video a carico di Oriana Marzoli. Inoltre, Antonella Fiordelisi ha anche attaccato Micol Incorvaia: “Fa tanto la santarellina, ma poi te l’ha data subito, la prima sera”, in riferimento al flirt con Donnamaria.

Leggi anche: “Te l’ha data subito”. Choc al GF Vip 7, la vippona svela i fatti intimi dell’altra concorrente





GF Vip 7, aggiornamento su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Quindi, sempre al GF Vip 7 Giulia Salemi aveva parlato di una sorta di pausa di riflessione con Pierpaolo Pretelli per comprendere come potesse andare avanti il loro legame. Alfonso Signorini ha domandato: “Il cuore come va?“. E la risposta dell’ex vippona è stata bellissima: “Batte, il cuore batte. Padre Alfonso ha fatto il suo dovere“. Quindi, grande serenità da parte dell’influencer, che finalmente è sembrata molto felice. L’evolversi della vicenda è stata favorevole e il padrone di casa ha reagito con gioia.

Questa la reazione di Signorini: “Non stare insieme sarebbe come dare un calcio al destino, siete belli, state insieme“. Il momento più complicato è stato messo definitivamente alle spalle e quindi possiamo confermare che Giulia e Pierpaolo stanno continuando la loro meravigliosa storia d’amore, che ha avuto solo un intoppo momentaneo e ora la pace è stata raggiunta. I due avevano fatto sapere: “Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza alcuna pressione”.

Fondamentale è stato l’apporto di Alfonso Signorini, che era andato a cena con i due piccioncini. Quindi, è stato un intermediario perfetto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono stati in grado di superare gli ostacoli e di proseguire il loro rapporto sentimentale. Qui potete vedere il video.