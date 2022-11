Secondo fiocco rosa a distanza di pochi mesi dal primo a UeD: Giulia Quattrociocche è diventata mamma bis. L’ex tronista aveva partecipato al programma di Maria de Filippi nella stagione del 2019-20 e sembrava avesse trovato l’amore col corteggiatore Daniele Schiavon.

Poco dopo, però, la loro storia è naufragata e lei ha ritrovato la felicità accanto a Manuel Magazzino, che ha poi reso papà di due bambine. Non si sa molto su di lui, solo che è un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo e anche molto riservato. E a guardare i fatti il loro amore è più che solido.

Giulia Quattrociocche mamma bis: fiocco rosa per l’ex UeD

Nel 2021, precisamente il 17 novembre, Giulia Quattrociocche è diventata mamma per la prima volta di Cloe: “Auguri a te, che sarai il padre più meraviglioso del mondo, ed auguri a me, che ho scoperto la donna che sono questa notte. Cloe Magazzino, 17.11.21”, la didascalia del post che ne annunciava la nascita.

Ora, un anno dopo, la famiglia si è allargata di nuovo e ancora una volta è arrivata una femminuccia, la piccola Dafne Magazzino. A un anno dall’arrivo di Cloe ecco la sorellina. Dopo aver mostrato l’ecografia mesi fa, con una tenera foto su Instagram Giulia Quattrociocche ha annunciato di essere diventata mamma bis.

Nello scatto l’ex tronista tiene tra le braccia la piccola, ancora in ospedale dopo il parto: ”Dafne Magazzino, 4 novembre”, la didascalia che svela il nome e la data di nascita del secondo frutto dell’amore con il suo Manuel Magazzino. Anche per la piccola Cloe i due avevano scelto una tenera foto dall’ospedale per darle il benvenuto al mondo.