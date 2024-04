Scoppia un nuovo caso su Giselda Torresan, ex concorrente del Grande Fratello, la prima ad essere eliminata all’inizio dell’edizione del Gf che si è conclusa lo scorso 25 marzo. La donna ha pubblicato un post sul social X che ha suscitato la rivolta degli utenti. Una montagna di commenti critici verso di lei.

Giselda Torresan ha 34 anni, è nata ad Asolo e vive a Pieve del Grappa (Treviso). La scheda sul sito Internet del Grande Fratello la descriveva cosi: “Lavora come operaia turnista in una fabbrica di stampaggio plastica. Conduce una vita semplice, fatta di lavoro, famiglia e amore smisurato per la montagna. Ama vivere tra le vette: ha girato tutte quelle del Veneto e del Trentino e conosce tutti i percorsi”.

Scoppia la bufera su Giselda Torresan, cosa ha scoperto il pubblico

Giselda venne eliminata nella puntata del 6 novembre 2023 poiché votata dal 14,22% del pubblico contro il 25,60% ottenuto da Giampiero Mughini, il 23,49% da Giuseppe Garibaldi, il 22,25% da Alex Schwazer e il 14,44% da Angelica Baraldi.

La concorrente era tornata alla ribalta dopo mesi di silenzio per un commento pubblicato qualche giorno dopo la finale: “Una settimana fa ha vinto la semplicità, ha vinto l’amore. Perla ci ha insegnato un’altra cosa, a sorvolare sulla cattiveria delle persone”. Il post suscitò la reazione dei fan di Beatrice Luzzi: “Pensa osannare una che nemmeno hai conosciuto e nemmeno ti considera, il gf è finito e tu sei durata da Natale a Santo Stefano, fattene una ragione”.

La controreplica di Giselda ha scatenato l’inferno. Sentite cosa a scritto l’ex inquilina: “Ho fatto 17 puntate serali . Vediamo te quanto duri”. La donna è stata quindi ricoperta da una valanga di commenti negativi: “Ma tutto sto carattere mentre eri in casa dove stava? Ah giusto li dovevi recitare la parte dell’ingenuotta che non aveva mai messo i tacchi. Purtroppo però la tua parte da finta Amish ha smesso di funzionare alla puntata tre”, ha scritto un commentatore. E un altro ha aggiunto: “Ahh erano tante?? Perché non ti si vedeva proprio, non ti si filavano di pezza, peccato”.

Ma non è finita qui, leggete: “No vabbe’ lei ha fatto 17 puntate serali, occhio a tutti che la Gisella è una vip ora!”; “Si 17 puntate di presenza e mutismo”; “Quindi ti credi una vip solo perché hai fatto 17 puntate? Non hai capito che tornerete nel dimenticatoio, è ora di trovarsi di nuovo un lavoro normale”. “Pensa cara Giselda passare 17 puntate seduta su un divano, ed essere interpellata solo per parlare di montagne, ti rendi conto?”.