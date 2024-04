Tra le varie coppie nate al Grande Fratello anche quella formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone. Ma come vanno le cose a reality finito? I fan hanno visto che subito dopo la finale i due hanno trascorso qualche giorno “da fidanzatini” ma poi lui era ripartito per Milano e lei si era fermata a Roma. Tutto bene? Questa la domanda più gettonata di questi giorni dei sostenitori più preoccupati, mentre altri già davano per finita questa relazione nata proprio a ridosso dell’ultima puntata.

Ma poi lei aveva messo a tacere in qualche modo le voci dicendo che non era partita con Alessio perché “ha la sua vita”. Anita intendeva che si deve ancora riabituare ai ritmi della vita reale dopo sei mesi chiusa nella casa di Cinecittà. Un discorso che fila liscio ma si sa, i fan vogliono prove e risposte concrete e ora sono stati accontentati.

Anita, la sorpresa di Alessio dopo il GF

Dopo aver parlato abbondantemente della nascita della loro storia nelle interviste, Anita si è finalmente riunita con Alessio. E anche con altri ex coinquilini, ma andiamo con ordine. Nelle Storie Instagram ha mostrato il suo arrivo in aeroporto, destinazione Milano e appena atterrata nel capoluogo lombardo è arrivata la sorpresa.

Non appena Anita è arrivata all’aeroporto di Milano, ha trovato il suo Alessio ad aspettarla con un mazzo gigante di fiori colorati. Ha immortalato tutto e messo anche un po’ in imbarazzo l’imprenditore che, però, sembrava molto felice di vederla. “Non ti nascondere, dai”, gli ha detto mentre lo riprendeva.

“A me interessano fiori e tempo, del resto non mi frega niente” 🤏🏻💞

Come si supera? 😭😭😭#anilessio pic.twitter.com/DcX5uwP3We — Val💥 (@_val_30) April 4, 2024

COME SI SMETTE DI PIANGERE 😭🥹

È andato in aeroporto con i fioriii 🤏🏻🫶🏻❤️‍🔥#anilessio pic.twitter.com/nnwDNEgyzb — Val💥 (@_val_30) April 4, 2024

La giornata è proseguita con una serie di romantici selfie e, sempre per la gioia dei fan del GF, con una reunion. Anita ha rivisto l’amica Rosy Chin, che l’ha portata in giro per la città dove si è scattata qualche foto da turista per poi raggiungere anche Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti a cena. Insomma, amicizie a amore con Alessio proseguono anche dopo la fine del reality.