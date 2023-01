“Ora posso dirlo”. Ginevra Lamborghini, l’annuncio è top. Il dopo il GF Vip è una vera bomba

Ginevra Lamborghini continua a far parlare di sé. A settembre la sorella di Elettra Lamborghini è entrata nella casa del GF Vip 7 ma la sua esperienza nel reality show è durato come un gatto in tangenziale. La concorrente è stata squalificata per una frase contro Marco Bellavia.

“Merita di essere bullizzato uno come lui”, aveva detto la sorella di Elettra. Alla luce del fatto che aveva toccato una delle piaghe sociali, Alfonso Signorini e la produzione avevano proceduto con il provvedimento più duro: la squalifica. Nonostante tutto, nel corso di questi mesi la vippona è stata invitata in studio e per una settimana è rientrata nella casa in qualità di ospite.

Ginevra Lamborghini partecipa a “Una voce per San Marino”

Ovviamente il ritorno al GF Vip 7 aveva creato non poche polemiche. A criticare la scelta di Alfonso Signorini e della produzione era stata una fetta del pubblico e molti concorrenti squalificati nelle varie edizioni del reality show di Canale 5. Tra questi Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, che più volte sono intervenuti con post social al veleno.

Tutto questo clamore ha messo in risalto Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra è spesso nei trend topic di Twitter e continua a far parlare di sé per la sua amicizia con Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen che si trova nella casa del GF Vip 7. Ora la figlia di Tonino Lamborghini ha un altro obiettivo e a darne notizia è il sito San Marino RTV.

L’ex concorrente del GF Vip 7 parteciperà a “Una voce per San Marino”, il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest. Ginevra Lamborghini, che ha annunciato la notizia con una Instagram Story, si aggiunge ai partecipanti alle selezioni, così come Lorenzo Licitra, che aveva trionfato ad X Factor 2017 contro i Maneskin. Al contest partecipano oltre 1000 artisti da 31 paesi. Tra questi c’è anche la sorella di Ginevra, Elettra Lamborghini.