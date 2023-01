“Me lo ha detto…”. Ginevra a bomba su Antonino, da fuori svela cosa gli ha confessato al GF Vip

Ginevra e Antonino, un nuovo capitolo sulla non coppia nata al GF Vip 7. Nonostante l’uscita dal reality show a causa del bullismo su Marco Bellavia, la sorella di Elettra Lamborghini continua a far parlare di sé e del suo ‘rapporto’ con Antonino Spinalbese. A dare una spinta, come molti telespettatori hanno notato in questi mesi, il conduttore del reality.

Alfonso Signorini è infatti uno dei promotori del ‘Gintonic’, perché nel corso di questi mesi, nonostante la squalifica, Ginevra Lamborghini è stata ospite in studio, è intervenuta per parlare con Antonino, è stata ospite nel giardino della casa e per una settimana è rientrata nella casa. Tutte cose molto criticate dal pubblico e dagli ex vipponi squalificati nel corso delle scorse edizioni del GF Vip e Nip.

Ginevra e Antonino, la Lamborghini parla di Spinalbese a Chi

In questi giorni Ginevra e Antonino sono tornati in tendenza sui social. Tutto è partito dalle dichiarazioni dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez. “Ci sono state delle cose che sono in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a quando non finisco di parlare di una determinata cosa con una persona, non mi sento così pulito… non so come dirti. Ci sono state delle cose che ho cercato di mantenere fuori dalle telecamere perché sono delicate e se dovessi fare una domanda potrei metterla in difficoltà e non mi serve. Siccome le voglio bene perché devo metterla in difficoltà in diretta TV? Non ha senso. Ci sono cose che sappiamo io e lei…”, ha confidato Antonino ad Attilio Romita.

Ora è Ginevra a parlare di Antonino. Lo ha fatto nel numero di Chi in edicola dal mercoledì 25 gennaio: Il GF Vip non mi ha tolto nulla. Forse un po’ di privacy perché vengo riconosciuta da qualcuno quando vado per strada o a fare la spesa? Non è propriamente un male. Dall’altra mi ha dato una moltitudine di cose che fatico ad elencare: mi ha aiutato a mettermi a fuoco come persona, dal punto di vista individuale, relazionale e, persino, in relazione al mondo2, ha detto l’ex vippona.

“E stato un percorso immersivo, quel viaggio mi è stato congeniale e lo è tuttora. E anche gli strascichi sono positivi. Se mi ha dato Antonino Spinalbese? Ma certo, lui lo metto di default, è buono, è tenero e si è aperto con me dicendomi: ‘Io non sono così con tutti’. E allora mi sento benvenuta nel suo harem”, ha detto ancora Ginevra parlando di Antonino.