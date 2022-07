“Inimmaginabile”. Estate in diretta, Gianluca Semprini non trova nemmeno le parole: è in difficoltà dopo la notizia

Estate in diretta, Gianluca Semprini in difficoltà. Come sempre nella trasmissione che va in onda su Rai 1 nel pomeriggio il giornalista e la collega Roberta Capua affrontano tanti casi di attualità e cronaca. Si parla ancora della piccola Diana, la bimba di 16 mesi lasciata morire a casa da sola dalla madre Alessia Pifferi. Ora la donna, rinchiusa in carcere, fa sapere che vorrebbe partecipare ai funerali della piccola.

C’è poi la vicenda della pensionata di 73 anni uccisa a Malnate, provincia di Varese: “Dov’è Carmela” avrebbe fatto sapere un uomo di 60 anni di cui si cerca di ricostruire l’identikit. Inoltre all’Argentario si cerca il corpo di una donna, Anna Claudia Cartoni, dopo lo scontro tra due barche. Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 27 luglio, c’è spazio anche per il meteo con i temporali al nord e la morsa del caldo al sud e al centro.





Il caso di Valentina Giunta e il dolore di Gianluca Semprini

Sono però gli sviluppi della vicenda di Valentina Giunta, la donna di 32 anni uccisa a coltellate a Catania a creare una certa commozione in studio. Inizialmente, fa sapere Gianluca Semprini nell’ultima puntata di Estate in diretta, i sospetti erano andati sul marito. Ma l’uomo ha un alibi di ferro, essendo in prigione. Le ultime notizie cambiano completamente lo scenario: l’inchiesta vira su uno dei figli di Valentina. E il conduttore, piuttosto scosso, chiede all’inviata: “Come si è arrivati al figlio 15enne che ha ucciso la mamma?”.

L’inviata del Tgr spiega che le indagini degli inquirenti quasi subito hanno stretto il cerchio e nell’arco di poche ore la procura distrettuale ha trasferito il fascicolo al tribunale dei minorenni. Il figlio di 15 anni, il primogenito, è già stato interrogato. A quel punto Gianluca Semprini riprende la linea e, sempre in difficoltà, aggiunge: “Si parlava di rapporto difficile tra madre e figlio, ma nessuno poteva pensare un epilogo così drammatico”. C’erano infatti continue liti tra i due, fa sapere Roberta Capua.

Intanto nel quartiere teatro di questo omicidio in famiglia le bocche dei residenti sono chiuse nel silenzio. Secondo la ricostruzione Valentina Giunta sarebbe stata uccisa dal figlio lunedì notte forse al culmine di una lite. A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini e una familiare della donna, allarmati dalle urla. Ma quando le volanti e le ambulanze arrivano è troppo tardi: il corpo senza vita di Valentina è in una pozza di sangue, con ferite da armi da taglio alla gola e alla schiena.

