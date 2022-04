Colpo di scena a Le Iene dove è stato ospite per una sera, Gianluca Grignani. Il cantante, dopo la performance a Sanremo, è tornato in tv, stavolta per mettersi a nudo di fronte a tutti. Il cantante ha infatti deciso di raccontare i problemi del suo passato che ora sembrano orami un lontano ricordo. Del suo processo che lo ha reso oggi, libero da droghe e alcool. Super emozionato, l’artista, ha condiviso un messaggio importante: la voglia di rinascere, di superare certi ostacoli e limiti, per diventare la versione migliore di se stessi.

Come dicevamo, nel suo intervento, Gianluca Grignani ha parlato di due dipendenze, quella dall’alcol e dalla droga, che hanno indubbiamente condizionato la sua vita. Che, come racconta lui stesso, lo hanno spinto a toccare il fondo fino ad arrivare ad una rinascita, ad una nuova consapevolezza. Poi Gianluca Grignani ha parlato dei giovani e della generazione ‘Z’. “Poi c’è la generazione Z, che io ho ribattezzato V, come vittoria. Quella che io identifico come la mano tesa al mio grido: ‘La mia vita per un motivo’”.





Gianluca Grignani, il suo intervento a Le Iene fa discutere: cosa ha detto

E ancora Gianluca Grignani: “Quelli che non hanno mai avuto bisogno dei libri perché hanno sempre avuto un computer, quelli che per loro è normale che il telefono faccia tutto tranne il caffè. Loro, che vengono indicati come la generazione dispersa, che non ha radici, invece è la prima che non è stata educata al motto “mors tua vita mea”, che non crede che tutto sia lecito se la vittoria è di uno solo, se vince il più forte”.

“È la generazione dell’inclusività, capace di rendere tutti uguali nelle differenze, la generazione del cambiamento, la mano del futuro. E da musicista voglio immaginare per loro e per tutti noi un finale diverso di una canzone famosissima Hotel California degli Eagles”. In tanti però, poco dopo il suo intervento, hanno criticato Gianluca Grignani per l’esposizione… “Non pensavo che Grignani parlasse così velocemente”, ha ironizzato qualcuno su Twitter.

“Non si capisce una parola”, hanno scritto molti. Probabilmente preso dall’emozione, Gianluca Grignani è sembrato piuttosto teso e agitato. Naturalmente c’è anche stato chi ha difeso a spada tratta il cantante:“Anche basta con queste battute su Grignani. Sono tristi e superate. Cercate di andare oltre e rispettare un passato doloroso”.

