“Furiosa lite dietro le quinte”. Sanremo 2022, Amadeus trema: la soffiata sui due cantanti

In attesa della quarta e quindi penultima serata di Sanremo 2022 è venuta fuori in queste ore una notizia che ha del clamoroso, se dovesse ovviamente essere confermata ufficialmente. Ci sarebbero infatti delle vere e proprie tensioni tra due artisti della kermesse musicale più famosa in Italia. Una bella gatta da pelare per Amadeus, che ovviamente starà facendo gli scongiuri per evitare che possa ripetersi una situazione simile a quella accaduta due anni fa durante un’esibizione di Morgan e Bugo.

C’è comunque anche una notizia positiva su Sanremo 2022. Jovanotti è stato avvistato nella città ligure. Il cantante sarà una delle sorprese della serata di venerdì 4 febbraio. Intanto, ha già espresso l’apprezzamento per l’esibizione dell’amico Gianni Morandi: “YEAHHH! Che gioia!” ha twittato dopo aver visto e ascoltato l’eterno ragazzo intonare il brano che per il momento lo pone al terzo posto della classifica. Ma torniamo adesso alla notizia iniziale e andiamo a vedere cosa starebbe succedendo.

Nella serata di venerdì 4 febbraio spazio alle cover delle canzoni, quindi i 25 concorrenti in gara si esibiranno in performance molto interessanti spesso accompagnati da altri cantanti. Per riascoltare invece i brani che si contenderanno la vittoria finale di Sanremo 2022, bisognerà attendere la puntata conclusiva di sabato 5 febbraio. Ma ora, durante l’ultimo appuntamento di ‘Detto Fatto’ di Bianca Guaccero, Rossella Erra ha riferito di una maretta che ci sarebbe dietro le quinte del palco dell’Ariston.





A Sanremo 2022 ci sarebbe alta tensione tra Irama e Gianluca Grignani. I due cantanti dovranno cantare ‘La mia storia con le dita’ proprio di Grignani, ma ci sarebbero problemi secondo Rossella Erra: “Io attendo Irama e Gianluca Grignani anche perché sembra che dietro le quinte la coppia non vada molto d’accordo. C’è tensione, sembra che Irama volesse portare Destinazione Paradiso e Gianluca Grignani non ha voluto. Ma non solo, la settimana scorsa hanno provato solamente una volta”, ha aggiunto.

Infine, il volto di ‘Detto Fatto’ ha concluso su Irama e Gianluca Grignani: “Irama avrebbe voluto fare anche una seconda prova, ma Grignani non ha voluto nemmeno questo. Saliranno sul palco con le scintille”. Ovviamente tutto il pubblico è ora curioso di cosa potrà succedere all’Ariston. Chissà se in queste ore abbiano chiarito o se la tensione sarà palpabile anche durante la loro esibizione.