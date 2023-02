Gianluca Grignani è uno dei cantanti italiani più famosi. Non solo musica, la sua vita privata è stata spesso al centro del gossip a causa dei suoi eccessi. Quattro milioni di dischi venduti, un disco di diamante con la canzone “Destinazione Paradiso”, quattro dischi di platino e due dischi d’oro, nella sua carriera ha incassato numerosi premi e riconoscimenti musicali. Cresciuto nella periferia di Milano, a 17 anni Gianluca Grignani si è trasferito a Correzzana, in Brianza. A 14 anni ha iniziato a suonare la chitarra e da allora non l’ha più lasciata.

Ha studiato al Centro Professione Musica di Milano e si è esibito in diversi locali della sua zona. Grazie ai produttori Vince Tempera e Massimo Luca si fa conoscere dalle discografiche più importanti dell’epoca. Nel 1994 cantante e musicista è diventato un artista molto amato dal pubblico e le sue canzoni sono rimaste nella storia della musica italiana. Ha partecipato più volte a Sanremo, ha pubblicato numerosi album e ha fatto concerti in tutta Italia.

Leggi anche: Anna Oxa: età, altezza, peso, mariti e figli, origini e nome vero





Gianluca Grignani: età, altezza, peso, ex moglie e figli del cantante

Gianluca Grignani è noto anche con il soprannome Joker. Nei 25 anni di carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Un Telegatto, la Grolla d’oro e una nomination ai Nastri d’argento, il Premio Mia Martini, il Venice Music Awards come miglior artista maschile, il Premio Barocco, tre Premi Lunezia per il valore musical-letterario dei suoi album, due Premi RTL 102.5, uno per il miglior album (Cammina nel sole) e uno alla carriera e la Targa Mei Speciale.

La fabbrica di plastica è stato decretato, dalla rivista Rolling Stone, il miglior brano rock italiano. Nel corso della sua vita il cantante ha avuto problemi con la giustizia. Il 12 luglio 2014, Gianluca Grignani è stato arrestato a Riccione per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il cantante è tornato libero con obbligo di firma, in attesa della nuova udienza fissata il 16 settembre, nella quale ha patteggiato un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver risarcito le parti lese.

Gianluca Grignani è stato sposato con Francesca Dall’Olio e ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona. Il cantante ha definito i suoi figli “quattro splendidi diamanti”. All’ex moglie ha dedicato le canzoni Francy e Sei Unica. I due si sono separati a giugno del 2020. Gianluca Giuseppe Claudio Grignani, questo il suo nome completo, è nato a Milano il 7 aprile 1972. È alto 177 centimetri per un peso di 73 chili. Nel 2023 partecipa al festival di Sanremo.