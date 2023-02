Anna Oxa a Sanremo 2023: La partecipazione della cantante che per due volte ha vinto il Festival è uno dei grandi colpi di Amadeus per l’edizione numero 73: ed è solo uno dei grandi nomi della musica italiana che ritorna all’Ariston. Come lei hanno deciso di rimettersi in gioco big del calibro di Marco Mengoni, Elodie, Gianluca Grignani, Giorgia. Insomma un Festival dalle grandi firme per Amadeus che si prepara alla quarta conduzione consecutiva dopo i successi del 2020, 2021 e 2022.

Per la prima volta Anna Oxa ha cantato a Sanremo nel 1978 con il brano “Un’emozione da poco”. In quell’occasione si presentò davanti a milioni di italiani vestita da punk con un look androgino creato apposta per lei da un ispirato Ivan Cattaneo. Anna Oxa sfiorò la vittoria e si posizionò al secondo posto dietro ai vincitori di quell’edizione i Matia Bazar. La cantante ha già partecipato 14 volte a Sanremo e per lei si contano anche due successi.

Anna Oxa: anni, altezza, peso, mariti e figli, il vero nome

Il primo è arrivato nel 1989 con il brano “Ti lascerò”, cantato in duetto con Fausto Leali. Dopo quell’esperienza per loro due si aprirono le porte dell’Eurofestival: parteciparono con il brano “Avrei voluto”, ma si classificarono al nono posto. Il secondo successo di Anna Oxa è datato 1999: arriva a Sanremo in qualità di solista e sbaraglia tutta la concorrenza con “Senza pietà”. Durante l’estate successiva esce il singolo “Camminando camminando”, con cui partecipa al Festivalbar.

La carriera di Anna Oxa è costellata di grandi successi e collaborazioni con artisti del calibro di Fausto Leali, Ivano Fossati e Roberto Vecchioni Tra le sue canzoni più conosciute ci sono “Quando nasce un amore”, “Ti lascerò”, “Donna con te”, “Senza pietà”, “Un’emozione da poco”. Ora è nuovamente pronta a stupire tutti sul palco dell’Ariston: la sua interpretazione è una delle più attese e sarà seguita con grande attenzione da tutto il pubblico.

Anna Oxa, all’anagrafe Anna Hoxha, ha 61 anni ed è nata il 21 aprile 1961 a Bari sotto il segno del toro: è alta 172 centimetri per un peso di 50 chili. È stata sposata tre volte: la prima con il musicista Franco Ciani (morto suicida nel gennaio 2020). Il suo corpo fu trovato in una stanza d’albergo a Fidenza. “Faccio fatica a crederci”, disse la cantante quano venne a sapere la tragica notizia. Poi con l’imprenditore e politico kosovaro Behgjet Pacolli, quindi con la sua ex guardia del corpo. Marco Sansonetti.

Anna Oxa è mamma di due figli Francesca e Qazim, avuti dalla relazione con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls. In questa edizione del Festival di Sanremo si presenta con il brano Sali (Canto dell’anima), scritto a sei mani con la collaborazione di Kaballà e Francesco Bianconi.