GF Vip, furiosa lite tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Dentro la Casa la popolare cantante sta vivendo una storia particolare. Innamoratasi di Daniele Dal Moro nelle ultime ore ci sono state dichiarazioni importanti da parte dell’ex UeD: “Siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo, cosa sono i sentimenti e l’amore. Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anch’io ho provato poche volte non deve essere un ostacolo per vivere la nostra amicizia speciale qui e fuori”.

Poi arriva una frase che anticipa in qualche modo quello che è successo nelle ultime ore: “Sono molto legato a lei e mi dispiace per quello che è successo con la storia di Patrizia. Quando è da sola senza la Rossetti, Wilma è diversa”. E infatti tra Wilma e Patrizia si è creato un rapporto di grande amicizia, complicità e condivisione di questa esperienza. Entrambe si trovavano in cucina, quando improvvisamente da una scintilla è nata una discussione sfociata in una pesante litigata.

Momento di forte tensione tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti

Dopo aver sparlato di Micol Incorvaia le due grandi amiche sono state duramente rimproverate prima dalla stessa vittima dei loro attacchi e poi dalla sorella Clizia entrata appositamente nella Casa. Dopo questi fatti Wilma Goich e Patrizia Rossetti sembrano aver compreso di aver sbagliato. Tuttavia sono passate poche ore che è scoppiata una furiosa lite. Tutto è nato quando Patrizia si è avvicinata a Wilma e le ha chiesto come stesse.

Wilma Goich ha risposto malamente: “Ok, va bene, non ho voglia di parlarne, ca**o. Non è giornata, te l’ho detto! Se ti dico che non è giornata perché devo sforzarmi? Non riesco a sforzarmi”. A quel punto Patrizia Rossetti ha ribattuto: “Grazie eh Wilma. Non sono mica venuta qui per inca**armi con te. Ieri sera non avevo serata però mi son sforzata io, dai eh. Wilma, bell’egoismo che c’è comunque…”. E non è tutto.

WILMA NERA CON PATRIZIA E INIZIANO A SCANNARSI PER PIACERE IO MI STO PISCIANDO DALLE RISATE #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/uqvCewsMru — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 29, 2022

So che Patrizia ha detto cose brutte, ma tra le due Wilma è assolutamente peggio, pur essendo cosciente che la nomination è giusta trovo assurdo che Wilma non sia anche lei al televoto, alla fine umanamente mi spiace per Patrizia mi sembra una che chiede scusa sinceramente #GFvip — Emma lavidasigue❤️ (@gambicchiaemma) November 29, 2022

Uscita in giardino Patrizia Rossetti ha continuato a lamentarsi – da sola – del comportamento di Wilma Goich. Durante questo sfogo la conduttrice ha pure imitato la coinquilina, facendo sbellicare da ridere parecchi telespettatori: “Una parola gentile no eh? L’abbiamo fatta in due la ca**ata. Bel sostegno da parte delle amiche, complimenti. Adesso lei fa la vittima e vuole andare a parlare con Micol. Cosa le vai a dire dopo quello che lei detto? E certo, ‘perché io soffro di solitudine’, certo io invece sono felicissima”. E adesso? Riusciranno a chiarirsi? O è la fine di una bella amicizia?

