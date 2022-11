“È fidanzata e convive”. Bomba sulla concorrente del GF Vip: la scoperta è a dir poco pazzesca

Da qualche settimana Sarah Altobello è una nuova concorrente del GF Vip 7. Appena entrata in casa il pubblico ha potuto notare il suo carattere schietto ed esuberante. Della sua vita privata non si sa molto, tuttavia spunta un legame speciale con il manager Tony Toscano. In un intervento a Pomeriggio 5 la vippona aveva smentito che loro due fossero fidanzati: “Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione”, sono state le parole della Altobello.

Dopo essere entrata in casa Sarah Altobello ha scoperto di avere uomo in “comune” con Patrizia Rossetti: niente di affettivo, si tratta del manager Tony Toscano. “Tony Toscano mi vuole. Lui è la mia confort zone. – ha affermato Sarah così come riportano i colleghi di Biccy.it – Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se sono oppressa, però gli voglio bene ed è un amico”. La vippona dice di sentirsi “pressata” dal manager: “Non capisce, io gli dico che gli voglio solo bene ma lui è innamorato. Certo, devo dire che ha fatto molto per me nel lavoro, ma voglio restare un’amica. Tra noi ci sono stati dei grandi litigi. Vorrei che questa esperienza gli riuscisse a far capire che dobbiamo essere amici”.

Leggi anche: “C’è stato qualcosa”. Attilio ‘scopre’ le due vippone e lo spiffera a un incredulo Charlie: il video-bomba





GF Vip Sarah Altobello “è fidanzata”: bomba di Biagio D’Anelli

E nelle ultime ore è venuta fuori una bomba su Sarah Altobello. A lanciarla è stato Biagio D’Anelli che ha confermato al Sussidiario.net una dichiarazione proprio di Tony Toscano nel corso di una cena di cui ha condiviso alcuni momenti sui social: “Sarah Altobello e Tony Toscano sono fidanzati da tre anni e convivono”, dice D’Anelli. Il manager avrebbe ammesso di nutrire un sentimento profondo e sincero nei confronti dell’attuale vippona, che ha conosciuto nel lontano 2013, spingendosi a dichiarare “io l’amo”.

Da tempo si parlava di una possibile relazione tra Sarah Altobello e il manager Tony Toscano, ma lei ha sempre smentito, sostenendo che tra loro ci fosse solo un rapporto di tipo lavorativo. Ora a dire il contrario ci ha pensato proprio Tony Toscano incalzato dalle domande di Biagio D’Anelli. Il manager avrebbe confidato che lui e Sarah Altobello sono fidanzati e convivono almeno fino al momento dell’ingresso della ragazza al GF Vip.

Va detto che Sarah Altobello aveva fatto intendere al suo ingresso in casa di essere single e in queste settimane si è avvicinata ad Attilio Romita non facendo mistero di un’attrazione nei suoi confronti. La questione è rimasta nel limbo complice la positività al Covid di Romita che lo ha costretto all’isolamento per diversi giorni e ha fatto rientro da poco in casa.