GF Vip, Sofia De Donà sbrocca contro il marito. Fin dal suo ingresso nella Casa Sofia Giaele ha catturato l’attenzione del pubblico per il suo rapporto con il marito, l’imprenditore Bradford Beck. I due stanno insieme sei mesi all’anno, e trascorrono gli altri sei mesi ognuno per conto proprio. Inoltre il loro è un rapporto ‘libero’. “Mi definisco, soprattutto, una donna libera. Anche se sono sposata” ha spiegato nel video di presentazione la modella e influencer.

“Lui è un imprenditore americano” ha continuato a raccontare – Si chiama Brad e abbiamo 21 anni di differenza. Mi tratta come una principessa, anzi no, come una regina”. Sarà, ma dopo il flirt con Antonino Spinalbese la stessa Sofia De Donà spiegò: “Certo che lui mi piace! Se non avessi avuto un marito non gli avrei dato tregua. Purtroppo se scatta il bacio poi fuori Bradford chiede il divorzio. Perché noi abbiamo l’amore libero, ma con dei limiti. Non ci deve essere coinvolgimento”. Ora la gieffina torna a parlare del marito.

Sofia De Donà riceva un altro messaggio del marito e sbrocca

Sofia De Donà non si sbagliava. Dopo il flirt con Antonino Spinalbese il marito Bradford Beck le ha inviato una lettera in cui la bacchettava. Ebbene ieri, durante la puntata in diretta del GF Vip, la gieffina ha ricevuto un altro messaggio dal marito. Purtroppo per lei non c’erano soltanto gli auguri di San Valentino. Sotto lo sguardo di Bradford ci sono finite probabilmente le effusioni con Andrea Maestrelli. Ma Sofia è convinta di non aver fatto nulla di male e nella notte perde la pazienza.

“Non sto male e mi dà rabbia perché non ho fatto nulla di esagerato – le parole di Sofia Giaele De Donà – Qui è lui che sta svalvolando alla grande. Lui sta sfaciolando di brutto. E non penso proprio di dovermi preoccupare di nulla visto che qui ha sbagliato lui con queste parole. Io fuori sono così, anzi… Ha rotto le pa**e posso dirlo? Sì me le ha rotte! Ma cosa vuole? Io continuerò a comportarmi così perché non mi sto comportando male o facendo nulla. Non ritengo di essermi comportata in maniera sbagliata adesso”.

Il San Valentino per Giaele inizia con l'amaro in bocca: Brad ha una lettera inaspettata per lei… #GFVIP pic.twitter.com/tsNbSEV8gX — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2023

“Poi per San Valentino mi mandi una lettera così?!” ha continuato a sfogarsi Sofia De Donà. “Quando è arrivata la prima lettera mi sono messa a piangere e stavo male. Ma adesso ho la coscienza pulita, so che non sto sbagliando nulla, non cambierò di una virgola, anzi, sono pure arrabbiata con lui. Dovresti correre per venire a trovare tua moglie e avere un confronto. Non ‘se ti comporti bene vengo’. Ma che ca**o è? Sono piena! San Valentino, bell’anniversario sì… ma che è?! Adesso cosa ho sbagliato per sentirmi dire queste parole? Con Andrea non c’è stato nulla per meritarmi quello. Cos’altro ho fatto per farlo arrabbiare così?”.

