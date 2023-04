Alfonso Signorini si sta già proiettando verso l’edizione del GF Vip 8. Venuto fuori il nome di un ipotetico opinionista, che è stato contattato dal conduttore per questo ruolo prestigioso. Infatti, dal prossimo settembre potrebbero cambiare entrambe, sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti. Ma c’è già stato un clamoroso rifiuto per il padrone di casa del reality show, che dovrà necessariamente accettare questa scelta. Anche se non è da escludere a priori un nuovo assalto nei prossimi mesi per convincerlo.

Erano usciti due nomi femminili nei giorni scorsi, ma Alfonso Signorini per il GF Vip 8 aveva avuto un’idea differente per il compito di opinionista. Secondo l’esperta di gossip Marzano, la produzione del GF Vip vorrebbe arruolare Giulia Salemi e Oriana Marzoli al posto di Bruganelli e Berti. La prima ricopriva già il ruolo di ‘voce del popolo social’ in studio, la seconda si è invece fatta conoscere nella Casa. “Pare che siano in lizza come opinioniste nel prossimo GF Vip la Salemi e Oriana, molto desiderate”, ha scritto Deianira.

Alfonso Signorini, per il GF Vip 8 un candidato al ruolo di opinionista dice no

Innanzitutto si è soffermato sul programma di Alfonso Signorini e su ciò che succederà nell’edizione numero 8 del GF Vip. Prima di dirvi perché questo famoso ha detto no al ruolo di opinionista, ha esclamato nella sua intervista nel talk de Il Fatto Quotidiano: “Credo sia una giusta decisione che la trasmissione torni con i nip, è perfetta. Perché di questi sedicenti vip, ne abbiamo anche le scatole piene. Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione”.

Parliamo del cantante Pupo, che ha ricevuto una proposta da Signorini stando al suo racconto. Ma la risposta è stata negativa: “Ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui. Mi ha voluto fare un bellissimo servizio sul suo settimanale. Infatti sono uscite delle pagine bellissime su Chi e sono molto contento. Lui mi ha detto: ‘Tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto: ‘Ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due’“.

Pupo è già stato opinionista nel 2020 e 2021, ma non ha intenzione di ripetere questa sua esperienza lavorativa. Nonostante Alfonso senta molto la sua mancanza, dovrà farsene probabilmente una ragione perché il cantautore non ha voglia di tornare in studio.