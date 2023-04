Nikita Pelizon e Luca Onestini, la notizia fa il giro del web. Fan in attesa di scoprire cosa sta succedendo dopo il GF Vip 7 tra i due vipponi che hanno decisamente animato le vicende in casa. La modella triestina, dopo la vittoria conseguita al reality show, si sta dedicando a diversi progetti non del tutto attinenti con il mondo dello spettacolo e della televisione. Infatti la metà della vincita l’ex gieffina la darà a un’associazione che si occupa di ambiente, mentre la restante parte, 50mila euro, verrè investita per i progetti. Nel mentre Luca Onestini sembra stia tentando un riavvicinamento alla sua ex, Ivana Mrazova. Ma la novità di oggi sorprende tutti e la posizione di Nikita sembra essere inamovibile.

La decisione di Nikita Pelizon su Luca Onestini. Per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti, è bene rinfrescare la memoria. Nel corso dell’ultimo weekend, Luca Onestini è apparso sui social insieme all’ex fidanzata Ivana. I due hanno passeggiato in centro a Milano per poi condividere con i fan un video in cui sono intenti a ballare e divertirsi. Sembra infatti che dopo diversi tentativi, Luca sia riuscito a convincere Ivana per trascorrere insieme qualche ora. Ovviamente non si sa se il riavvicinamento abbia o meno lo scopo di ricominciare una relazione o preseguire semplicemente in un ottimo e leale rapporto d’amicizia. Ma Nikita Pelizon invece?

La decisione di Nikita Pelizon su Luca Onestini dopo il GF Vip 7: “Non vi nego che gli parlerò”

Un tira e molla continuo nella casa del GF Vip 7 tra Nikita e Luca poi la messa in chiaro dei sentimenti: se la modella ha manifestato uno spiccato interesse per il gieffino, lo stesso non può dirsi per Onestini. Una volta concluso il reality show, i fan si sono chiesti fin da subito se i due potessero o meno proseguire in un’amichevole frequentazione. Dopo qualche settimana dalla vittoria, Nikita Pelizon sembra ever preso una decisione: “I miei fan non sopportano che io parli ancora di lui e che si parli di me in negativo. Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti“.

E Nikita Pelizon ha poi aggiunto: “Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. Per il resto, mi sa che era meglio…Non fatemi parlare per favore…”. Nel corso della diretta, dunque, la vincitrice del GF Vip 7 ha provato a rispondere alle domande e alle curiosità dei fan, lasciando emergere alcuni dettagli che non promettono per il meglio. E sempre a proposito del riavvicinamento tra Luca e Ivana, Nikita sembra aver fatto un gesto molto preciso.

Secondo alcuni utenti, Nikita avrebbe messo like ad un commento su Twitter che cercava di mettere in guardia Ivana Mrazova da Luca Onestini. “Miss Collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo i like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo”, si legge nel post a cui la vincitrice del GF Vip 7 avrebbe messo il like.