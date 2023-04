Nikita Pelizon è la vincitrice del GF Vip 7. Dopo sette mesi di reclusione la modella triestina, nota anche per aver partecipato al programma Ex on yhe beach, ha battuto l’altra favorita alla vittoria: l’influencer di origine venezuelana Oriana Marzoli. La modella si è aggiudicata anche montepremi di 100mila euro. Come da regolamento, la vincitrice deve destinare 50 mila euro, metà del montepremi, a un’associazione o ente di beneficenza. Gli altri 50mila sono a sua disposizione. Nei giorni Nikita ha rilasciato un’intervista al popolare magazine “Tv Sorrisi e Canzoni” e ha svelato cosa intende fare con i soldi vinti.

La metà della vincita Nikita Pelizon la darà a un’associazione che si occupa di ambiente, mentre la restante parte, 50mila euro, li investirà in progetti personali. In questi giorni la vincitrice del GF Vip 7 ha presentato il suo nuovo progetto di moda: delle giacche personalizzate.

Leggi anche: “Quanto? Non sei Picasso”. Il prezzo choc dei quadri di Nikita Pelizon, bufera sulla vincitrice del GF Vip





Nikita Pelizon, like al post contro Luca Onestini e Ivana Mrazova

I due capi messi in vendita fanno parte della collezione Hunika. Si tratta di capi artigianali, personalizzabili indossati ultimamente anche dalla stessa modella Nikita Pelizon. Al momento i prodotti disponibili per l’acquisto sono soltanto due. La scelta è tra la giacca Focus, il cui prezzo è di €225,00, e la giacca Surfa, che costa €185,00. Poi in una intervista al Messaggero ha parlato anche dei suoi quadri, in vendita dai 1800 ai 2000 euro.

E se il lavoro e i progetti vanno a gonfie vele, lo stesso non si può dire per l’amore. Come tutti sanno, nella casa del GF Vip 7 Nikita Pelizon si è presa una cotta per Luca Onestini, che però non ha mai ricambiato l’interesse. Per dare pepe alla vicenda, Alfonso Signorini ha portato nella casa Ivana Mrazova, ex di Onestini e la cosa ha fatto soffrire la modella. In queste ore Nikita Pelizon è finita al centro del gossip per un like a un post contro Luca Onestini e Ivana Mrazova. Nei giorni scorsi i due si sono presentati insieme a Milano.

Nel video pubblicato dall’ex UeD i due ballano e sorridono e in tanti hanno pensato a un riavvicinamento tra i due. Secondo alcuni utenti, Nikita avrebbe messo like ad un commento su Twitter che cercava di mettere in guardia Ivana Mrazova da Luca Onestini. “Miss Collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo i like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo”, si legge nel post a cui la vincitrice del GF Vip 7 avrebbe messo il like.