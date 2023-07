Fervono i preparativi per la nuota edizione del Grande Fratello Vip, la numero otto, in arrivo a settembre sempre su Canale 5 e la conduzione di Alfonso Signorini. Sono stati svelati i primi possibili concorrenti del reality. Nulla di concreto, ovviamente, ma alcuni nomi sono già usciti. Nomi vip, ha assicurato il conduttore in una intervista rilasciata a Radio Cusano, e non i soliti personaggi provenienti dal mondo dei social. Nel cast anche i nip, ovvero persone sconosciute che niente hanno a che fare con il mondo dello spettacolo.

“Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei rimi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente….sai uno stato di gravità permanente! Devo recuperare”, aveva spiegato Alfonso Signorini.

GF Vip 8, Pier Silvio Berlusconi boccia la lista dei concorrenti

“La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino ad un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto ‘tu sei social?’ E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale ‘Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower’. Ho detto ‘va benissimo, ma meno male’”, le parole di Alfonso Signorini, che lo scorso hanno ha preso una strigliata da Pier Silvio Berlusconi.

L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusoni aveva stoppato la replica di una puntata del GF Vip 7 e chiesto ai concorrenti di non esagerare con atteggiamenti trash e abbigliamento succinto. Proprio a questo proposito è arrivata una nuova notizia sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo Il fatto quotidiano, la produzione del GF Vip si è vista bocciare da Pier Silvio Berlusconi la prima lista di papabili concorrenti.

Un secco no per alcuni concorrenti che avrebbero dovuto varcare la famosa porta rossa. Personaggi evidentemente ritenuti troppo trash da Pier Silvio Berlusconi, che ha stracciato la lista presentata dalla produzione. Bocciati Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, l’ex parlamentare Antonio Razzi e Justine Mattera, showgirl ed ex fidanzata di Paolo Limiti.