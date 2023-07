“Una brutta notizia per Mediaset”. GF Vip 8, Alfonso Signorini pensava di aver fatto il gran colpo ma tutto è andato a rotoli

A settembre inizierà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La squadra del reality è già al lavoro e in un’intervista a Radio Cusano Campus, il conduttore Alfonso Signorini ha lasciato qualche anticipazione riguardante il cast e anche la durata del reality show in onda su Canale 5. Mentre pare che per la scelta degli opinionisti si sia ancora in alto mare, il conduttore ha confermato anche per questa edizione sta facendo i casting per selezionare anche dei concorrenti non famosi.

Per quanto riguarda i personaggi vip, invece, assicura che lo saranno per davvero: “Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei rimi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente….sai uno stato di gravità permanente! Devo recuperare”, ha spiegato Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, il vincitore di Masterchef dice no ad Alfonso Signorini

Come spiegato da Alfonso Signorini la prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà un mix tra vip e persone non conosciute. “La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino ad un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto ‘tu sei social?’ E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale ‘Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower’. Ho detto ‘va benissimo, ma meno male'”, ha detto Alfonso Signorini.

Il cast del Grande Fratello Vip si sta formando ma è già arrivato un secco no da parte di un vip. Come riportato qualche giorno fa da Amedeo Venza, Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi sull’ultimo vincitore di Masterchef: “A quanto pare quest’anno ha suscitato l’interesse degli addetti ai lavori un volto molto noto al pubblico di Masterchef. Venza ha infatti rivelato che la redazione del Grande Fratello avrebbe contattato Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef”.

Il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef ha però ha rifiutato l’invito di Alfonso Signorini per continuare a seguire la sua passione, la cucina. Edoardo Franco è stato uno dei concorrenti più carismatici ed estrosi della storia del cooking show. Dopo la vittoria ha pubblicato il suo libro di cucina: Daje! La mia cucina senza confini (Baldini+Castoldi).