GF Vip 8, polemiche dopo la voce sul possibile concorrente della prossima edizione del reality. Un’edizione che, come ha spiegato Alfonso Signorini, sarà molto diversa da quelle scorse con un cast totalmente rivoluzionato. “Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso”. Poi ha aggiunto.

Le persone che entreranno nella casa saranno :“Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino ad un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto “tu sei socia?” E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale “Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower”. Ho detto “va benissimo, ma meno male”. Non è chiaro se il misterioso ragazzo parteciperà o meno al reality.





GF Vip 8, spunta anche il vincitore di Masterchef Edoardo Franco

Quello che è certo sono le polemiche che una parte del pubblico ha sollevato l’indiscrezione rilanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Riporta Novella 2000: “A quanto pare quest’anno ha suscitato l’interesse degli addetti ai lavori un volto molto noto al pubblico di Masterchef. Venza ha infatti rivelato che la redazione del Grande Fratello avrebbe contattato Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef”.

“Chi ha seguito il programma di cucina lo ricorda molto bene e anche con molta simpatia”. Eppure il pubblico non sarebbe del tutto d’accordo con il suo ingresso. Il motivo? I fan del Grande Fratello si aspettano molti più Nip che Vip. Intanto sembra certo l’approdo di Paola Barale come opinionista al posto di Sonia Bruganelli. Una mezza conferma era arrivata direttamente da lei.

A Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato delle sue ultime esperienze in tv dicendo: “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’”. Come dire che la sua partecipazione al GF Vip 8 è forse più di una pista.