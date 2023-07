Per diverso tempo i fan di Federica Pellegrini sono apparsi preoccupati per la prolungata assenza dell’ex campionessa di nuoto dai social. E nelle scorse ore lei ha rivelato di essere rimasta vittima di un incidente, che non le ha permesso quindi di usare i social network per circa tre giorni. Nel suo messaggio su Instagram ha raccontato cosa le è successo e ha anche tirato in ballo la madre, che ha assistito all’avvenimento che ha visto la donna protagonista.

Dunque, Federica Pellegrini è stata costretta a vivere dei momenti da dimenticare a causa di un incidente improvviso e ovviamente inatteso. L’immagine postata su Instagram ha fatto subito capire lo stato d’animo non eccelso de La Divina, la quale avrebbe potuto avere sicuramente delle conseguenze ancora più gravi. Ma andiamo a vedere insieme cosa è capitato alla sfortunata moglie di Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, incidente improvviso: cosa le è successo

Possiamo subito dirvi che Federica Pellegrini è rimasta coinvolta in un incidente in casa e ha fornito anche qualche dettaglio in più sulla vicenda. Un servizio domestico si è quasi trasformato in una situazione molto seria, ma almeno ha potuto subito raccontarlo e quindi non ci sono state terribili conseguenze. Ma l’infortunio avuto è stato davvero insolito e ha allarmato la mamma della 34enne originaria di Mirano (Venezia).

Questo il racconto di Federica Pellegrini ai suoi seguaci Instagram: “Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba…. Maledetto cambio armadi…. tutto ok, poteva andare molto peggio, ci vediamo a Firenze”. E dopo aver informato i follower di questo incidente domestico, il conduttore Luca Bianchini ha voluto scherzarci su: “Quando si dice una caduta di stile”. E l’ex nuotatrice ha subito replicato.

La Pellegrini ha quindi detto ancora: “Mia mamma è ancora sotto Valium… lei che l’ha vista tutta ti può dire che stile fosse”. Alla fine ha ironizzato sulla sua caduta perché le sue condizioni di salute non sono dunque negative.