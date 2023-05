Nel suo libro autobiografico Oro, l’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha svelato diversi retroscena della sua vita privata e alcuni dettagli del triangolo amoroso con Luca Marin e Filippo Magnini. Federica Pellegrini, 34 anni, e Matteo Giunta, 40 anni, il suo ex allenatore marchigiano, originario di Pesaro, si sono sposati lo scorso anno nella chiesa di San Zaccaria a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco, ma prima di lui c’era Filippo Magnini.

E ancora prima c’era Luca Marin. Nella sua biografia ‘Oro’ Federica Pellegrii ha raccontato i retroscena dell’inizio della storia d’amore con Filippo Magnini ai Mondiali di nuoto di Shanghai del 2011, dopo aver lasciato il fidanzato Luca Marin, compagno di squadra di Magnini.

Federica Pellegrini, il racconto del tradimento a Luca Marin con Filippo Magnini

Luca Marin non sapeva quello che stava accadendo ma comincia a sospettare che nella vita di Federica ci sia qualcuno. Durante il ritiro, spiega nella sua autobiografia, percepisce di essersi “innamorata come un’adolescente” di Filippo Magnini, compagno di squadra del fidanzato Luca Marin.

“Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto“, racconta Federica Pellegrini. I due si lasceranno poco dopo. “Il giorno in cui lo avevo lasciato mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato“, si legge ancora. Ma Luca Marin non demorde e trova un modo di scoprire il tradimento. Mentre Federica Pellegrini si reca nella stanza di Filippo Magnini, Marin la coglie di sorpresa: “Ma potevo mai sapere che lui stava appostato dietro lo spioncino per sorprendermi?”.

Poi la situazione precipita: “Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ‘Ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo!‘ Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”, si legge ancora. Provvidenziale l’intervento dei dirigenti della Nazionale, cui avevano telefonato lei e Magnini. Nel confronto acceso con Marin, Federica Pellegrini svela di avergli gridato: “Posso scopare con chi voglio”.