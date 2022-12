“Sono andati a letto insieme”. GF Vip 7, è Wilma Goich a svelare tutto sui due vipponi

GF Vip 7, scosso ancora dall’addio di Luca Salatino il programma di Alfonso Signorini registra un’altra bomba targata Wilma Goich. L’addio dell’ex Uomini e Donne non era stato improvviso ma il frutto di una lunga riflessione. A spiegarlo è stato lui ad Alfonso Signorini. “È un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta”, aveva detto Salatino.



Prima di andarsene, lo chef romano aveva lasciato il matterello ai suoi eredi in cucina. Luca aveva conferito il titolo di cuochi della casa a Milena e Davide: d’ora in poi saranno loro ad avere il compito di cucinare ai vipponi. “Siamo pronti” esclama il giovane ristoratore. Oltre all’uscita di Luca Salatino non ci sono state altre eliminazioni o abbandoni durante l’ultima diretta del programma Mediaset.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana hanno dormito insieme?



Ma i colpi di scena non mancano. E riguardano Daniele Dal Moro e Oriana. A lanciare la bomba, come detto, è Wilma Goich che questa mattina in giardino ha insinuato con Antonino Spinalbese che Daniele e Oriana avrebbero dormito insieme e ha raccontato tutto ad Antonino Spinalbese. “L’ho visto io, a letto. Era a letto, non era mica a letto con te… In quale? Era nel letto di Oriana. Tutta coperta. Ma come non è vero? Era a letto con te? Ti risulta?”, ha spiegato Wilma.



Antonino è parso molto scettico, ma Wilma ha ribadito ancora di averli visti con i suoi occhi.La Goich ha continuato a dire di aver visto la scena mentre passava lì per caso: “Io guardo sempre, anche perché ho salutato Dana e ho visto che erano in due a letto”. Il web, intanto, non sembra essere d’accordo con lei e, anche se fosse, non ci vede nulla di male.



I due, del resto, sembrano molto vicini e l’attrazione non mancherebbe. “Ci siamo avvicinati subito, mi ha detto determinate cose. Quando poi ho visto che lei faceva un po’ da me e un po’ dall’altro, mi sono fatto i calcoli e le ho detto di non tirarmi in mezzo. Poi siamo tornati a parlare e non le porto rancore; di nascosto e senza microfoni l’altro giorno mi ha detto che certe cose che mi aveva detto e che mi avevano fatto arrabbiare non le pensava, ma che Antonino (Spinalbese n.d.r.) le aveva detto di dirmele”.