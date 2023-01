Si infiamma l’atmosfera al GF Vip 7, anzi stavolta è dall’esterno della casa che sono arrivate delle urla indirizzate ad alcuni vipponi. In particolare, sono stati tre i concorrenti che sono stati avvertiti da questa fan del programma. Non sappiamo se abbiano udito tutto, ma sicuramente saranno avvisati dagli altri compagni di avventura che in quel momento si trovavano in giardino. Una situazione molto delicata, che sta coinvolgendo diversi protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Possiamo subito dirvi che fuori dal GF Vip 7 alcune urla sono state rivolte ad alcuni vipponi, tra cui Oriana Marzoli. Quest’ultima è stata avvertita di un pericolo e, entrando nello specifico, ci sarebbe una compagna di avventura che potrebbe causarle dei problemi. Dovrebbe quindi fare maggiormente attenzione per evitare di inficiare la sua avventura nella trasmissione di Canale 5. Ma poi ci sono stati anche altri due gieffini messi in guardia da queste voci esterne, sfuggite alla censura della regia.

GF Vip 7, urla fuori dalla casa per alcuni vipponi

Grazie al popolo virtuale di Twitter e all’indagine social fatta dal sito Novella 2000, è stato possibile scoprire i destinatari delle urla all’esterno del GF Vip 7. Diversi quindi i vipponi che sono finiti nel mirino nel bene e nel male. Parlando di Oriana Marzoli, un utente ha svelato: “Mio Dio, hanno urlato ‘Oriana, attenta alla Murgia’. Godooo”. Quindi, c’è chi pensa che la venezuelana debba prestare la massima attenzione a Nicole Murgia. Ma poi è toccato anche a Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi ricevere un messaggio.

Soffermandoci invece su Micol ed Edoardo, ormai definiti Incorvassi dai loro fan, è stato scritto su Twitter: “Le urla della nostra Natasha si sono sentite forte e chiaro”. E poi è stato possibile captare il messaggio fuori dalla casa: “Incorvassi, avete sempre ragione. Attenti ad Attilio e Nikita“. In questo caso il fratello di Guendalina Tavassi e la sorella di Clizia Incorvaia dovrebbero prendere le distanze da Romita e dalla Pelizon. Staremo a vedere cosa succederà tra poche ore con la diretta del 30 gennaio.

LE URLA DELLA NOSTRA NATASHA SI SONO SENTITE FORTE E CHIARO 🔥🔥✈️✈️✈️ #Gfvip #incorvassi pic.twitter.com/tPGY2Af05m — G3N🤟🏻🛋(Turno notte) (@nondormoma1) January 30, 2023

Intanto, Nikita Pelizon ha parlato così a Dal Moro: “Comunque tu mi fai preoccupare, stai attento all’influenza che ti dà. So che dici di essere una pietra, non ti ho mai visto lanciare una bustina di thè sul muro. Mi raccomando, ok? Che poi anche quando la prendi a parole, ti escono delle frasi che lei dice: ‘Vediamo chi sarà squalificato prima’”.