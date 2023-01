C’è ancora molta tensione al GF Vip 7 e Signorini dovrà cercare di dispensare serenità nella puntata del 30 gennaio. Intanto, nelle scorse ore sono stati Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro i protagonisti di una conversazione molto rilevante che ha catalizzato l’attenzione del pubblico. In particolare, la modella di Trieste ha deciso di avvertire il coinquilino di un pericolo che starebbe correndo. Da parte del giovane è arrivata subito una risposta, dopo che lei ha deciso di metterlo subito in guardia.

Nella casa del GF Vip 7, secondo quanto detto da Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro potrebbe subire dei contraccolpi a causa di un’altra concorrente, Oriana Marzoli. Infatti, la triestina ha fatto sapere di essere davvero preoccupata per l’andamento del percorso dell’ex Uomini e Donne, che dovrà necessariamente cambiare atteggiamento per non incorrere in problemi che potrebbero diventare consistenti. Le parole di Nikita sono state inequivocabili e quindi non ha fatto troppi giri di parole nel suo discorso.

GF Vip 7, Nikita Pelizon a Daniele Dal Moro: “Attento a lei”

Dunque, il pubblico del GF Vip 7 ha ascoltato un importante dialogo tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro con la prima che ha esclamato: “Comunque tu mi fai preoccupare, stai attento all’influenza che ti dà. So che dici di essere una pietra, non ti ho mai visto lanciare una bustina di thè sul muro. Mi raccomando, ok? Che poi anche quando la prendi a parole, ti escono delle frasi che lei dice: ‘Vediamo chi sarà squalificato prima’. Quindi stai attento, mi raccomando, mi sentivo di dirtelo. Altrimenti hai visto che mi faccio gli affari miei”.

Il sito Biccy ha poi scritto l’ultima frase detta anche da Nikita: “Anche i più forti non sono invincibili”. E Daniele ha replicato così alle parole della Pelizon: “No, ma va, stai tranquilla. Non c’è nessun pericolo, l’ho anche presa a parole prima. Comunque nessuna influenza, volevo solo provare a lanciare una bustina di thè. Puoi stare serena, non cambio”. La modella è molto in ansia per la presunta influenza negativa che lui starebbe avendo da Oriana Marzoli. E glielo ha dunque fatto notare con preoccupazione.

Ovviamente resta da capire se Oriana Marzoli sarà informata sull’accaduto. Non possiamo escludere che nella puntata di lunedì 30 gennaio possa esserci un confronto a tre tra la venezuelana, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. E certamente ci sarebbero grandi tensioni.