Al GF Vip 7 continua a tenere banco la situazione legata a Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Gli scontri tra i due ‘fidanzati’ sono diventati sempre più costanti, ma ora si è aggiunto un altro tassello molto importante che potrebbe stravolgere del tutto il loro legame. Durante l’ultima discussione tra i due concorrenti, lui ha tirato fuori una questione delicata dopo alcune parole usate dalla compagna di avventura. E a poche ore dalla diretta potrebbe essere uscita fuori una notizia clamorosa.

Quindi, occorrerà attendere la puntata del 30 gennaio per saperne di più, ma l’atmosfera al GF Vip 7 è sempre più incandescente. Ed Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più ai ferri corti, anche se ci sono spiragli di pace. Ma andiamo a vedere insieme cosa ha affermato il volto di Forum, in risposta ad una vicenda sollevata dall’ex di Francesco Chiofalo, che ha addirittura tirato in ballo dei fatti che si sarebbero verificati circa un mese fa, quando era Capodanno.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria ‘minaccia’ Antonella Fiordelisi

Partendo dall’inizio della conversazione tenutasi al GF Vip 7 nelle scorse ore, Edoardo Donnamaria si è rivolto così ad Antonella Fiordelisi come specificato dal sito Biccy: “Adesso fai la vittima, ma chi cavolo ti sta offendendo? Sto dicendo dati di fatto, che mi hai rivolto degli appellativi vergognosi. Mi hai detto cose davvero vergognose, ti offenderei se ti dicessi che sei imbecille, ma non lo sto mica facendo. Tu invece mi hai chiamato uomo di me***, cane, fai schifo, vergognati”. Poi Antonella ha aperto una polemica.

La Fiordelisi ha detto: “Ricordi cosa hai detto a Capodanno?”. Ma Edoardo ha avuto immediatamente la risposta pronta: “Vogliamo parlare di quello che abbiamo detto quando non sentiva nessuno? Non ti conviene Antonè, brava, attenta a quello che dici quando parli di ‘cose dette quando nessuno sentiva’”. Quindi, ci sarebbero stati dei dialoghi tra i due vipponi senza l’ausilio del microfono. Il pubblico non conosce i dettagli di queste conversazioni, ma lui potrebbe anche renderle pubbliche in puntata.

Occorrerà aspettare qualche ora per capire se Edoardo sarà davvero disposto a parlare delle cose segrete, dette con Antonella Fiordelisi. Anche se stanno cercando di fare di tutto per evitare uno scontro ancora più acceso. E la speranza dei fan è che possano ricongiungersi definitivamente al più presto.