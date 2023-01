C’è qualcosa di strano nell’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. La rivelazione arriva a un mese preciso dalla loro super amicizia. In effetti le due si sono avvicinate dopo circa 100 giorni dall’inizio del reality e la cosa ha dato molto da pensare ad alcuni utenti del programma molto attivi sui social. Ma non sono i soli a credere che tra Nikita e Antonella ci sia qualcosa di torbido, che tentano di nascondere in ogni occasione.

La vera domanda che tutti si fanno, dentro e fuori la casa, è: si tratta di un’amicizia di comodo o le due si vogliono bene realmente? C’è poi chi all’interno della casa di Cinecittà nutre dei dubbi ancor più forti nei confronti di questa curiosa friendship. Parliamo di Edoardo Donnamaria che, parlando con alcuni vipponi, ha espresso tutti i suoi dubbi sulla vicenda. Il giovane volto di Forum ha fatto una rivelazione su una frase pronunciata da Nikita ad Antonella ed è su quella che si è dibattuto a fondo.

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: la rivelazione di Edoardo

Edoardo quindi, parlando con Tavassi e Luca Onestini, ha detto in confidenza: “Nikita ha detto ad Antonella ‘insieme siamo fortissime’, settimane fa”. A quel punto Onestini ha detto la sua: “Nell’interesse del gioco… ‘se ci mettiamo insieme…’. E’ quello che ti ho detto io. I miei nemici sono miei amici e basta”.

E ancora: “Se uno dovesse avvicinarsi a me e dirmi ‘come coppia funzioniamo dentro al programma’ non è che mi convince”. Come se non bastasse è arrivato Edoardo Tavassi che dice la sua: “È un basso livello che non attecchisce, a un certo punto puoi tentare, ma se non è, non è”. C’è da dire tuttavia, che anche se molti non credono a questa amicizia (forse forzata, dicono) tra Nikita e Antonella, c’è da dire che l’ex schermitrice campana sta già beneficiando di questo rapporto.

Edoardo: Nikita ha detto ad Antonella “insieme siamo fortissime” settimane fa

Micol: “che significa ?

Onesti: nell’interesse del gioco



E QUANTO ROBE CI STANNO SVELANDO SUL FINTO ANGIOLETTO #gfvip pic.twitter.com/4dEbJXsSqD — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 29, 2023

Chi la segue sa bene che da un bel po’ di giorni ha calmato il suo istinto così prorompente e ora Antonella ci pensa un po’ prima di perdere la testa. Molti infatti dicono che la Fiordelisi ora “inizia a contare fino a 10 prima di esprimere il suo pensiero, concentrandosi sulla respirazione e cercando di far fluire i pensieri negativi”. Già solo per questo non sembra una cattiva influenza Nikita.

