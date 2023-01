Antonella e Edoardo censurati. I due sono protagonisti della storia più complessa di questa edizione del GF Vip. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, si lascia e si riprende in continuazione. Che tra i due ci sia attrazione è abbastanza evidente, ma non riescono andare oltre ad alcuni atteggiamenti l’uno dell’altra e danno vita e discussioni continue. A infastidire Edoardo la forte gelosia di Antonella, mentre a lei non va giù l’amicizia del fidanzato con le sue ‘nemiche’, in particolare Oriana Marzoli.

Da settimane i due sono ai ferri corte e nonostante il primo passo di Antonella, sembra che Edoardo non abbia nessuna voglia di chiarire la situazione con la fidanzata. “Ma quale guerra, ma chi te se incul*! Meno ho a che fare con te meglio sto. Antonella non voglio parlare, ho parlato abbastanza con te, più chiaro di così, guarda… sei finta, sei totalmente finta”, le parole di Edoardo Donnamaria all’ex fidanzata.

Antonella e Edoardo censurati al GF Vip

“Ti rendi conto delle cose che mi stai dicendo? Mi fai totalmente schifo, tu non stai bene. Ti rendi conto delle cose che dice? Mi dice che sono falsa…”, è stata la risposta di Antonella Fiordelisi. In queste ore tra i due è sceso il gelo totale, ma questa notte le cose sono cambiate. Antonella e Edoardo sembrano sempre più vicini a un punto di rottura, poi, un momento dopo fanno pace.

Ieri Edoardo Donnamaria ha avuto un altro momento di sconforto e si è lasciato andare alle lacrime. Prima Micol Incorvaia poi anche Nicole Murgia. La mancanza di Antonella si fa sentire e il cocnorrente non riesce a trattenere il dolore e la tristezza lasciandosi andare. “Un giorno ricorderai con gioia il sapere di aver provato una cosa così bella”, le parole di Micol, che ha provato a tirargli su il morale.

Quindi la notte è stato il momento del chiarimento. All’interno del van Antonella e Edoardo parlano del loro rapporto e dei dubbi nati in questi ultimi tempi. Tra i due poi è scattato un bacio e in quel momento il GF Vip ha deciso di censurare. Cosa è successo? si sono chiesti molti telespettatori del reality show. “Perché la censura? Si stavano baciando… va contro le dinamiche?”. ha commentato qualcuno davanti alla scelta della regia del GF Vip.