“Basta, non ce la faccio più”. GF Vip, Edoardo Donnamaria in crisi di nervi nella notte: è arrivato al limite

GF Vip, Edoardo in crisi per Antonella, Micol lo consola. È un rapporto tormentatissimo quello tra i due gieffini che negli ultimi giorni sono in crisi nera. I gieffini si sono accorti che Edoardo sta male, vomita al mattino e parla da solo. Lo stesso volto noto di Forum, però, si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti di Antonella, strattonandola mentre i due stavano discutendo. Uno dei motivi di discussione è il rapporto tra Edoardo e Oriana.

“Tu non accetti le cose come stanno – le parole di Edoardo Donnamaria – Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto della nomination. Ma che co dici. Nominatemi tutti così vado a casa, per stare in questo clima di ma. Tu stai fuori di testa”. Ma recentemente un’altra frase ha fatto discutere: “Diciamo che sei più brava a fare altro tipo a farmi venire… a farmi venire qua!”. Il web è insorto.

“Taci, che schifo”. GF Vip, Edoardo Donnamaria pessimo con Antonella, la frase choc gela casa e pubblico (VIDEO)





Edoardo in crisi per Antonella, Micol lo consola

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non stanno più insieme, ma il volto noto di Forum sta valutando se tornare con lei oppure lasciarla in modo definitivo. Il gieffino si è confidato con Luca Onestini che gli ha risposto che qualsiasi sarà la sua scelta lui lo sosterrà. Di sicuro Luca non vuole più vederlo, triste, taciturno e con le lacrime sul viso. Edo, comunque, è stanco e non riesce più a convidere la stessa casa con la sua ex.

“Mi viene a portare i bicchieri sporchi da lavare, non riesco a crederci” dice Edoardo Donnamaria che pensava che Antonella volesse parlare un po’ con lui. Invece niente. Anche Luca Onestini pensava la stessa cosa: “Quando l’ho vista arrivare pensavo volesse avvicinarsi a te. Perché non ti viene a cercare”. Luca Onestini afferma che lui sarebbe andato a cercarla, ma Edoardo non ha voluto: “Devi tenere a mente che non hai sbagliato niente, ti sei solo innamorato” le parole di Luca.

I coinquilini hanno cercato di consolare Edoardo Donnamaria, il quale, però, ha avuto un altro momento di sconforto e si è lasciato andare alle lacrime. Prima Micol Incorvaia poi anche Nicole Murgia hanno tentato di fargli forza abbracciandolo. Micol, in particolare, ha provato a rincuorarlo: “Un giorno ricorderai con gioia il sapere di aver provato una cosa così bella”. Edo, comunque, sta ancora male e chissà quando riuscirà a riprendersi (VIDEO).