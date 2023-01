La relazione più complicata di questa edizione del GF Vip: quella tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è la storia più complessa di questo reality: si lasciano e si riprendono in continuazione, quando sembrano sul punto di rottura arriva il chiarimento. Che tra i due ci sia attrazione è abbastanza evidente, ma non riescono andare oltre ad alcuni atteggiamenti l’uno dell’altra e danno vita e discussioni continue.

In sostanza stanno discutendo dall’ultima diretta quando Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana Marzoli per poi scusarsi per il gesto. Antonella Fiordelisi non l’ha presa bene dal momento che non scorre buon sangue con l’influencer venezuelana. “Tu non accetti le cose come stanno. Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto della nomination. Ma che c***o dici. Nominatemi tutti così vado a casa, per stare in questo clima di m***a. Tu stai fuori di testa”.

Leggi anche: “Vomita e parla da solo”. Ansia al GF Vip 7, preoccupa la salute del concorrente: “Fa cose strane”





GF Vip, Edoardo provoca Antonella: “Cosa sei brava a fare”

Poi Antonella Fiordelisi ha avuto una crisi di pianto, ma la discussione tra loro due è proseguita sul letto. Quando la spadista stava per andarsene, Edoardo Donnamaria l’ha afferrata per un braccio nel tentativo di trattenerla perché doveva ancora finire di parlare. Inutile dire che il gesto non è stato apprezzato sui social. Insomma una situazione sempre più complessa ed ingarbugliata tanto da somigliare a una telenovela.

Inoltre nelle ultime ore Edoardo Donnamaria ha respinto Antonella Fiordelisi che aveva provato a sedersi accanto a lui sul divano per provare e a riavvicinarsi, ma lui è stato molto freddo, ha continuato a guardare gli altri che giocavano a biliardo e ha accusato la fidanzata di essere finta: “Ho parlato abbastanza con te, non ho altro da chiarire. Sei finta, sei totalmente finta”.

Ma voi che postate questo video con tanto di cuoricini cosa avete esattamente?!

Un omuncolo che dice "Sei più brava a fare altro… Tipo a farmi venire.." alludendo al sesso ovviamente, cosa c'è di romantico?

Hai proprio ragione Anto, PECCATO PER IL CARATTERE. 🥶🥶🥶#GFVIP https://t.co/hlWrbAUm6v — • Francesca • (@ycnarf0305) January 27, 2023

E poco prima che Edoardo Donnamaria desse della finta ad Antonella Fiordelisi, si è avvicinato per stuzzicarla con una battuta ambigua. La spadista stava disegnando con Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Davide Donadei, quando all’improvviso il volto di Forum si è avvicinato e ha esclamato: “Diciamo che sei più brava a fare altro tipo a farmi venire… a farmi venire qua!”, una frase chiaramente ambigua tanto che Nikita che gli morde un braccio per scherzo come per dire: “Taci!”. Le parole di Donnamaria non sono piaciute al popolo del web che ha reagito così: “Un omuncolo che dice “sei più brava a farmi venire”, alludendo al sesso. Cosa c’è di romantico?”.