Nuovo momento di crisi al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Probabilmente il punto più basso della loro relazione. Tutto è iniziato dopo la nomination che il volto di Forum ha fatto a Oriana Marzoli per poi scusarsi con l’influencer. Questo atteggiamento non è piaciuto alla spadista e da giorni i due continuano ad accusarsi a vicenda. “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco – dice Antonella -. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana. Sei diventato energia negativa per me”.

Edoardo Donnamaria non ci sta e addirittura ha minacciato di abbandonare il gioco se nella prossima puntata lui dovesse passare per carnefice e lei per vittima: “Se sta volta esce fuori che io sono la me**a io prendo la porta e me ne vado. Io lo faccio. Se in puntata fanno credere che sono il cattivo che si è avvicinato ad Oriana io vi giuro che abbandono il gioco”. “Se lei non accetta che possa volere bene a una persona che a lei non piace, è un problema suo”, ha detto Donnamaria.

GF Vip, Edoardo respinge Antonella: “Sei finta”

Poi il volto di Forum si è sfogato con Luca Onestini e Nicole Murgia dicendo che in alcune occasioni Antonella Fiordelisi finge: “L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero. Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima”. Insomma un rapporto ai minimi termini e la dimostrazione è arrivata nelle ultime ora quando la spadista ha provato a riavvicinarsi al 28enne romano, ma lui l’ha respinta.

“Mi vuoi far capire che gioco stai facendo? Hai un copione? Che cosa stai facendo? Non hai pensato minimamente in questi giorni a quello che è successo? Non è che ci dobbiamo fare la guerra”, ha chiesto la vippona, ma Donnamaria non l’ha degnata di uno sguardo continuando a osservare cosa facevano gli altri coinquilini e facendo intendere con poche parole di non essere disposto, al momento, a chiarirsi: “Ma che guerra? Meno ho a che fare con te meglio è. Ho parlato abbastanza con te, non ho altro da chiarire. Sei finta, sei totalmente finta”.

A quel punto Antonella Fiordelisi non ci ha visto più e ha sbottato contro Edoardo Donnamaria, affermando: “Ma ti rendi conto di cosa mi hai detto? Ma che schifo che mi fai. Ti rendi conto di come se diventato? Viene a dire a me che sono finta. Tu non stai bene”. Al momento i due si sono nuovamente separati e non è chiaro quale piega potrà prendere la questione. A consolare Antonella Fiordelisi nel mentre ci ha pensato Davide Donadei, che ha invitato la schermitrice a calmarsi prima di riaffrontare il suo fidanzato.